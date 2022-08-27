- 27 Ağu 2022 - 13:08 G: 27 Ağu 2022 - 13:12

30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak?

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un 100. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kaldı. Zafer Bayramı’nda resmi tatil yapacak olan Türkiye’de milli bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının devam edip etmeyeceği ise, merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un 100. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’na sayılı günler kaldı. Zafer Bayramı’nda resmi tatil yapacak olan Türkiye’de milli bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının devam edip etmeyeceği ise, merak konusu haline geldi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 30 Ağustos Ankara’da otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar…

27 Ağu 2022 - 13:08 - Yaşam

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