Demet Özdemir’in Kaynanasından Dudak Uçuklatan Düğün Hediyesi! Parayı Bastı, Diğer Kaynanalara Benzemediğini Gösterdi! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kaynanasından dudak uçuklatan bir hediye geldi! Düğün için paraya kıyan Oğuzhan Koç’un annesi, diğer kaynanalarından farklı olduğunu gösterdi! Oğuzhan Koç’un bile bu kadarını beklemediğine dair yorumlar yapılırken; sosyal medya bu düğün hediyesini konuşmaya başladı! İşte merak edilenler…
Şubat ayında lüks bir otelin, kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 4 karat olan tektaşını parmağına takmıştı. Geçtiğimiz haftalarda isteme ve nişan töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin, 26 Ağustos’ta dünya evine girecekleri biliniyordu ama sağanak yağıştan dolayı düğün 2 gün sonraya ertelenmişti. Yarın itibariyle evli, mutlu bir kadın olacak olan Demet Özdemir’e kaynanasından gelen düğün hediyesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.