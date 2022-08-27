- 27 Ağu 2022 - 12:55 G: 27 Ağu 2022 - 13:30

Demet Özdemir’in Kaynanasından Dudak Uçuklatan Düğün Hediyesi! Parayı Bastı, Diğer Kaynanalara Benzemediğini Gösterdi! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kaynanasından dudak uçuklatan bir hediye geldi! Düğün için paraya kıyan Oğuzhan Koç’un annesi, diğer kaynanalarından farklı olduğunu gösterdi! Oğuzhan Koç’un bile bu kadarını beklemediğine dair yorumlar yapılırken; sosyal medya bu düğün hediyesini konuşmaya başladı! İşte merak edilenler…

Şubat ayında lüks bir otelin, kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 4 karat olan tektaşını parmağına takmıştı. Geçtiğimiz haftalarda isteme ve nişan töreni yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin, 26 Ağustos’ta dünya evine girecekleri biliniyordu ama sağanak yağıştan dolayı düğün 2 gün sonraya ertelenmişti. Yarın itibariyle evli, mutlu bir kadın olacak olan Demet Özdemir’e kaynanasından gelen düğün hediyesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

27 Ağu 2022 - 12:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses’in Kaç Çocuğu Var? Duyanlar “Yok Artık!” En Fazla 5 – 6 Çocuğunun Olduğunu Düşünülüyordu Ama… mask
İbrahim Tatlıses’in Kaç Çocuğu Var? Duyanlar “Yok Artık!” En Fazla 5 – 6 Çocuğunun Olduğunu Düşünülüyordu Ama…
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Yaşını Duyan Şoktan Şoka Girdi! Kardeşi İdo Tatlıses’le Arasındaki Yaş Farkı Nevir Döndürdü! Meğer… mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Yaşını Duyan Şoktan Şoka Girdi! Kardeşi İdo Tatlıses’le Arasındaki Yaş Farkı Nevir Döndürdü! Meğer…
Masterchef Yarışmasında Tokatlara Patlayan Kriz! “Arabayı Vermeyen Acun, Bunu mu Verecek?” Tepkiler Arka Arkaya, Adları Çıktı Dokuza İnmez Sekize… mask
Masterchef Yarışmasında Tokatlara Patlayan Kriz! “Arabayı Vermeyen Acun, Bunu mu Verecek?” Tepkiler Arka Arkaya, Adları Çıktı Dokuza İnmez Sekize…
Müge Anlı’ya 3 Aylık Kocasından Bomba Jest! “Romantiklik Deyince de Sen Be Şinasi Enişte!” Müge Anlı’nın Neden Sırılsıklam Aşık Olduğu Belli Oldu… mask
Müge Anlı’ya 3 Aylık Kocasından Bomba Jest! “Romantiklik Deyince de Sen Be Şinasi Enişte!” Müge Anlı’nın Neden Sırılsıklam Aşık Olduğu Belli Oldu…
Eda Ece’nin Yıllar Önceki Halleri Gözleri Yuvalarından Çıkarmış! “Estetiğin Yüzü Suyu Hürmetine…” Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, İnanılır Gibi Değil! mask
Eda Ece’nin Yıllar Önceki Halleri Gözleri Yuvalarından Çıkarmış! “Estetiğin Yüzü Suyu Hürmetine…” Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, İnanılır Gibi Değil!
Gönül Dağı Asuman’ın Süper Mini Eteğinden Verdiği Dekolte Tansiyonları Çıkarttı! “Libidomuzu Yükseltiyorsunuz!” Instagram, Twitter Herkes Onun Bu Pozlarını Konuşuyor! Fiziğiyle… mask
Gönül Dağı Asuman’ın Süper Mini Eteğinden Verdiği Dekolte Tansiyonları Çıkarttı! “Libidomuzu Yükseltiyorsunuz!” Instagram, Twitter Herkes Onun Bu Pozlarını Konuşuyor! Fiziğiyle…
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor! mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor!
Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozlar Kasıp Kavurdu! Yanmış Tenini Görenlerin Kalbi +120 Bpm’e Atmaya Başladı! “Mükemmel Görünüyorsunuz!” Alev Alev… mask
Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozlar Kasıp Kavurdu! Yanmış Tenini Görenlerin Kalbi +120 Bpm’e Atmaya Başladı! “Mükemmel Görünüyorsunuz!” Alev Alev…
Masterchef Yarışmasından O İsimlerin Çekildikleri Kesinleşti! Mehmet Şef Bu Akşam İçi “Cız” Ederek Açıklayacak! Tek Tek “Elveda” Dediler... mask
Masterchef Yarışmasından O İsimlerin Çekildikleri Kesinleşti! Mehmet Şef Bu Akşam İçi “Cız” Ederek Açıklayacak! Tek Tek “Elveda” Dediler...
Altın Fiyatları Diplere Çekildi; Yatırımcıya Son Dakika Uyarısı! Altının Yerine Geçecek Emtia Açıklandı; Akın Akın Alınmaya Başladı! Neler oluyor? mask
Altın Fiyatları Diplere Çekildi; Yatırımcıya Son Dakika Uyarısı! Altının Yerine Geçecek Emtia Açıklandı; Akın Akın Alınmaya Başladı! Neler oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak? mask
Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatacak?
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak? mask
30 Ağustos Ankara’da Otobüsler Ücretsiz Mi? 30 Ağustos’ta Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Olacak?
Demet Özdemir’in Kaynanasından Dudak Uçuklatan Düğün Hediyesi! Parayı Bastı, Diğer Kaynanalara Benzemediğini Gösterdi! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! mask
Demet Özdemir’in Kaynanasından Dudak Uçuklatan Düğün Hediyesi! Parayı Bastı, Diğer Kaynanalara Benzemediğini Gösterdi! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu!
Hangi Burç İçin Aldatmanın Hiçbir Önemi Yok? İşte Sağlam Pabuç Olmayan, Karaktersiz Burçlar… mask
Hangi Burç İçin Aldatmanın Hiçbir Önemi Yok? İşte Sağlam Pabuç Olmayan, Karaktersiz Burçlar…
Duruşundan Kalite Akan, Bir Bakanın Hayran Kaldığı Burçlar Hangileridir? İşte Endamı Yetecek Burçlar… mask
Duruşundan Kalite Akan, Bir Bakanın Hayran Kaldığı Burçlar Hangileridir? İşte Endamı Yetecek Burçlar…
Eylül Ayında Hayatı Terse Dönecek Burçlar Hangileri? İşte “Nereden Geldi Bu Eylül!” Deyip; Her Gün Ağlayacak Burçlar… mask
Eylül Ayında Hayatı Terse Dönecek Burçlar Hangileri? İşte “Nereden Geldi Bu Eylül!” Deyip; Her Gün Ağlayacak Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL