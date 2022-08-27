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27 Ağu 2022 - 12:55

Demet Özdemir’in Kaynanasından Dudak Uçuklatan Düğün Hediyesi! Parayı Bastı, Diğer Kaynanalara Benzemediğini Gösterdi! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in kaynanasından dudak uçuklatan bir hediye geldi! Düğün için paraya kıyan Oğuzhan Koç’un annesi, diğer kaynanalarından farklı olduğunu gösterdi! Oğuzhan Koç’un bile bu kadarını beklemediğine dair yorumlar yapılırken; sosyal medya bu düğün hediyesini konuşmaya başladı! İşte merak edilenler…