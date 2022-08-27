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27 Ağu 2022 - 13:33

30 Ağustos’ta Bankalar Açık Olacak Mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Çalışacak Bankalar Hangileri?

Milli bayramlar öncesi ülkenin sıcak gündemlerinden biri olan açık veya kapalı olan kurum ve kuruluşlar, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı öncesinde bir kez daha vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Özellikle gün içerisinde 81 ilde milyonlarca vatandaşa hizmet veren bankaların milli bayram tatili yapıp yapmayacağı konusu ise, büyük bir merakla takip edilmeye başlandı. İşte 30 Ağustos Banka Çalışma durumları ile ilgili detaylar...