30 Ağustos’ta Bankalar Açık Olacak Mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Çalışacak Bankalar Hangileri?
Milli bayramlar öncesi ülkenin sıcak gündemlerinden biri olan açık veya kapalı olan kurum ve kuruluşlar, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı öncesinde bir kez daha vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Özellikle gün içerisinde 81 ilde milyonlarca vatandaşa hizmet veren bankaların milli bayram tatili yapıp yapmayacağı konusu ise, büyük bir merakla takip edilmeye başlandı. İşte 30 Ağustos Banka Çalışma durumları ile ilgili detaylar...
Milli bayramlar öncesi ülkenin sıcak gündemlerinden biri olan açık veya kapalı olan kurum ve kuruluşlar, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı öncesinde bir kez daha vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Özellikle gün içerisinde 81 ilde milyonlarca vatandaşa hizmet veren bankaların milli bayram tatili yapıp yapmayacağı konusu ise, büyük bir merakla takip edilmeye başlandı. Öte yandan bankaların 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı’nda açık olup, olmayacağı netleşti. Peki, 30 Ağustos’ta bankalar açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çalışacak bankalar hangileri? İşte, detaylar…
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27 Ağu 2022 - 13:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.