BİM, ŞOK ve A101 Marketlere Okul Malzemeleri Geldi Mi? Bim, Şok, A101 Marketlerdeki Kırtasiye Ürünleri Neler?
Uyum haftası ile başlayan yeni eğitim ve öğretim sezonuna tüm öğrencilerin dahil olmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu süre öncesinde öğrencilerinin eksiklerini tamamlamak için harekete geçen veliler, gözünü kulağını marketlerin okul malzemeleri kataloğuna çevirdi. İşte BİM, ŞOK ve A101 Marketlerde var olan kırtasiye ürünleri ile ilgili detaylar...
Uyum haftası ile başlayan yeni eğitim ve öğretim sezonuna tüm öğrencilerin dahil olmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu süre öncesinde öğrencilerinin eksiklerini tamamlamak için harekete geçen veliler, gözünü kulağını marketlerin okul malzemeleri kataloğuna çevirdi. Peki, BİM, ŞOK ve A101 marketlere okul malzemeleri geldi mi? Bim, Şok, A101 marketlerdeki kırtasiye ürünleri neler? İşte, detaylar…
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27 Ağu 2022 - 13:36 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.