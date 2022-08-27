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27 Ağu 2022 - 13:36

BİM, ŞOK ve A101 Marketlere Okul Malzemeleri Geldi Mi? Bim, Şok, A101 Marketlerdeki Kırtasiye Ürünleri Neler?

Uyum haftası ile başlayan yeni eğitim ve öğretim sezonuna tüm öğrencilerin dahil olmasına çok kısa bir süre kaldı. Bu süre öncesinde öğrencilerinin eksiklerini tamamlamak için harekete geçen veliler, gözünü kulağını marketlerin okul malzemeleri kataloğuna çevirdi. İşte BİM, ŞOK ve A101 Marketlerde var olan kırtasiye ürünleri ile ilgili detaylar...