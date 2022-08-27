- 27 Ağu 2022 - 21:40

Mustafa Ceceli’nin Yıllar Önceki Hali Ortalığı Karıştırdı! “Sana Bu Halde Biz Nasıl Katlandık!” Saçlar, Başlar O Biçim! Gören Tanıyamıyor…

Şarkılarıyla kulakların pasını silen Mustafa Ceceli, duruşu ve yakışıklıyla genç kızların kalbinde taht kurmaya devam ediyor. Başarılı şarkıcı Mustafa Ceceli’nin yıllar önceki hali ortaya çıkınca olanlar oldu! Saçı başı o biçim olan Mustafa Ceceli’nin eski halini görenler hem tanıyamadı hem de eleştiri yağmuruna tuttu! “Sana biz bu halde nasıl katlandık” yorumlarını alan Mustafa Ceceli, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her konserini ağzına kadar hayranıyla dolduran Mustafa Ceceli, hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatıyordu. Sosyal medya üzerinden hangi ilde konser vereceğini sık sık duyuran yakışıklı şarkıcı Mustafa Ceceli’nin sosyal medyada yayılan eski halleri şok etkisi yarattı! İşte merak edilen o görsel…

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27 Ağu 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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