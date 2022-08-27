- 27 Ağu 2022 - 21:40

Masterchef Yarışmacısının Dünyası Başına Yıkıldı! Somer Şefin Sözleri Cehennem Etkisi Yarattı; Stüdyoda Yerin Dibine Girdi! Tek Bir Hatası Her Şeyi Bitirdi…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olanlar oldu! Yarışmacılardan birinin dünyası resmen başına yıkıldı! Somer Şefin ağzından dökülen sözler, cehennem etkisi yaratırken; stüdyoda resmen yerin dibine girdi! Tek bir hatasıyla milyonların dikkatini üzerine çeken yarışmacı, apar topar üst tarafa alındı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın binbir emekle ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar eğitim almıştı. Sezonun ilk MasterClass’ını alan yarışmacılara şefler teknikler ve gerekli bilgileri vermişler; daha sonra yarışmacılardan aynı şeyleri yapmalarını istemişlerdi. Yarışmacılardan bir tanesi yapmış olduğu hamleyle hayatının hatasını yapmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ağu 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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