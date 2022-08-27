Nesrin Cavadzade Beyazlar İçerisinde Sınırları Aştı! Minicik Eteği ve Cropuyla Başları Döndürdü; Beğeniler Yağmur Oldu… “Süt Gibisin Kadın!”
Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade, beyazlar içerisindeki pozlarıyla nefesleri kesti! Sınırları aşıp minicik bir etek ve crop giyerek hayranlarının başlarını döndüren Cavadzade’ye beğeniler yağmur olup aktı! Hayranlarından “Süt gibi kadınsın” yorumlarını alan güzel oyuncu, magazin dünyasına adını yazdırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evlilik hazırlığında olduğu bilinen Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade ilişkisi bir anda bitmişti! Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade’yle olan tüm görsellerini kaldırmış ve sevenlerine kötü haberi duyurmuştu. Ayrılığın üzerinden günler geçmesi Nesrin Cavadzade resimlerini kaldırmamış ve umudunun halen olduğunu göstermişti ama daha sonra tüm resimler kaldırılmıştı. Çok geçmeden Nesrin Cavadzade’nin adı Uraz Kaygırlaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Beyazlar içerisinde bir paylaşımda bulunan güzel oyuncunun son paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.