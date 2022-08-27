Nesrin Cavadzade Beyazlar İçerisinde Sınırları Aştı! Minicik Eteği ve Cropuyla Başları Döndürdü; Beğeniler Yağmur Oldu… “Süt Gibisin Kadın!”

Evlilik hazırlığında olduğu bilinen Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade ilişkisi bir anda bitmişti! Gökhan Alkan, Nesrin Cavadzade’yle olan tüm görsellerini kaldırmış ve sevenlerine kötü haberi duyurmuştu. Ayrılığın üzerinden günler geçmesi Nesrin Cavadzade resimlerini kaldırmamış ve umudunun halen olduğunu göstermişti ama daha sonra tüm resimler kaldırılmıştı. Çok geçmeden Nesrin Cavadzade’nin adı Uraz Kaygırlaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Beyazlar içerisinde bir paylaşımda bulunan güzel oyuncunun son paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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