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27 Ağu 2022 - 21:41

Pelin Karahan’a Zayıfladıktan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmacıyla Tansiyonları Çıkardı! “Hürrem Sultan Şu Hallerini Göremedi!”

Kısa sürede 190 kilo vererek formda ve fit bir hale kavuşan Pelin Karahan’a zayıfladıktan sonra bir haller oldu! Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı kıyafetiyle resmen tansiyonları yükseltti! Hayranlarından “Hürrem Sultan bu hallerini göremedi” yorumlarını alan güzel oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı! Güzelliğiyle adeta baş döndüren Karahan’ın çekici fiziği ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…