Pelin Karahan’a Zayıfladıktan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmacıyla Tansiyonları Çıkardı! “Hürrem Sultan Şu Hallerini Göremedi!”
Kısa sürede 190 kilo vererek formda ve fit bir hale kavuşan Pelin Karahan’a zayıfladıktan sonra bir haller oldu! Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı kıyafetiyle resmen tansiyonları yükseltti! Hayranlarından “Hürrem Sultan bu hallerini göremedi” yorumlarını alan güzel oyuncu, bir bakanı bir daha baktırdı! Güzelliğiyle adeta baş döndüren Karahan’ın çekici fiziği ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Yeter gibi dizilerde mükemmel bir çıkış yakalayan Pelin Karahan, özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mihrimah Sultan’la dünyaya kendisini tanışmıştı. Masmavi gözleri ve çekici aurasıyla dikkatleri üzerine çeken Pelin Karahan, başları döndürdü! Hayranlarından tam not alan Pelin Karahan, zayıfladıktan sonra giymiş olduğu cesur pozları dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.