Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Ağu 2022 - 21:41

Gönül Dağı Taner’den Son Dakika Ayrılık Açıklaması! Gülsim Ali İlhan Gittikten Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmadı! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’dan sonra hiçbir şeyin yolunda gitmediği gündeme bomba gibi düşerken; hayranlarının iki gözü iki çeşme kaldı! Peki, Gönül Dağı’nın başarılı oyuncusu neden ayrılık kararı aldı?