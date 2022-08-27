Gönül Dağı Taner’den Son Dakika Ayrılık Açıklaması! Gülsim Ali İlhan Gittikten Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmadı! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan’dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. Dizide Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’dan sonra hiçbir şeyin yolunda gitmediği gündeme bomba gibi düşerken; hayranlarının iki gözü iki çeşme kaldı! Peki, Gönül Dağı’nın başarılı oyuncusu neden ayrılık kararı aldı?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun başlamasına ramak kalmıştı. Günler sonra ekranlarda olacak olan Gönül Dağı’nda Taner karakterin hayat veren Berk Atan’dan bomba bir ayrılık kararı geldi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.