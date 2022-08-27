- 27 Ağu 2022 - 21:42

Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Serpilay’ın Acun Ilıcalı’yla uzaktan akraba olduğuna dair yorumlar gündeme gelince ortalık karıştı! Seyircinin gözünden kaçmayan o detay öyle bir ifşa edildi ki, şeflerin buna verebileceği tek bir cevap bile yok! Peki, Serpilay olayı ne?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, şeflerin kendilerinden istedikleri ürünleri en iyi şekilde çıkartmaya çalışmışlardı. MasterClass’ın kazananı ise Çağatay olmuştu! Yarışmadan hamur yapma makinesi kazanan Çağatay, yüzlerin gülmesine neden olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef’e sonuncu olarak katılan Serpilay hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı ve yarışmacının torpilli olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ağu 2022 - 21:42 Ankara- Yaşam

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