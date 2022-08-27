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27 Ağu 2022 - 21:42

Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Serpilay’ın Acun Ilıcalı’yla uzaktan akraba olduğuna dair yorumlar gündeme gelince ortalık karıştı! Seyircinin gözünden kaçmayan o detay öyle bir ifşa edildi ki, şeflerin buna verebileceği tek bir cevap bile yok! Peki, Serpilay olayı ne?