Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bebek Hediyesi! Milyon Liralık Jesti Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cinsiyeti Belli Olduktan Sonra… Sosyal Medyada Fırtınalar Esiyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden bomba bir iddia gündeme geldi. İkinci bebeklerinin cinsiyeti belli olunca; Özçivit’ten dünya güzeli eşine milyon liralık bir jest geldi! Sosyal medyada fırtınalar estiren bu iddia herkesin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Barış Arduç’la Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol paylaşan Fahriye Evcen, dizide sadece 1 sezon yer almıştı. Akça Hatun karakterine hayat vererek hayranlarından tam not almayı başaran güzel oyuncu, dizinin sezon finalinde ayrılma kararı almıştı. Çok geçmeden başarılı oyuncunun ikinci çocuğa hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Eşini mutlu etmek adına hediyelere boğan Burak Özçivit’ten yeni bir hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.