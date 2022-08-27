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27 Ağu 2022 - 21:42

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bebek Hediyesi! Milyon Liralık Jesti Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cinsiyeti Belli Olduktan Sonra… Sosyal Medyada Fırtınalar Esiyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinden bomba bir iddia gündeme geldi. İkinci bebeklerinin cinsiyeti belli olunca; Özçivit’ten dünya güzeli eşine milyon liralık bir jest geldi! Sosyal medyada fırtınalar estiren bu iddia herkesin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…