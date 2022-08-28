Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerin, ana kadroya girmesi için büyük bir çaba gösterdiği bölümde; kazanan isim, iki turun sonunda Görkem olmuştu. Ana kadrodan elenecek olan ismin yerine gelecek olan Görkem, hayranlarını havalara uçurmuştu. Yedeklerin mücadele ettiği anlarda eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu ise gelişiyle gözleri parlatmıştı. Değişimiyle dudakları uçuklatan Barbaros Yoloğlu’nun aşkı ise eski Masterchef yarışmacısı çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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