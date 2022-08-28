- 28 Ağu 2022 - 09:28 G: 28 Ağu 2022 - 09:50

Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in yayınlanan son bölümüne katılan Barbaros Yoloğlu’nun sevgilisi Masterchef’ten çıktı! Görenlerin, duyanların aklını yerinden oynatan bu bomba aşk, değişimini unutturdu! Masterchef 2020 yılının 2. Barbaros Yoloğlu meğer o isimle…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerin, ana kadroya girmesi için büyük bir çaba gösterdiği bölümde; kazanan isim, iki turun sonunda Görkem olmuştu. Ana kadrodan elenecek olan ismin yerine gelecek olan Görkem, hayranlarını havalara uçurmuştu. Yedeklerin mücadele ettiği anlarda eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu ise gelişiyle gözleri parlatmıştı. Değişimiyle dudakları uçuklatan Barbaros Yoloğlu’nun aşkı ise eski Masterchef yarışmacısı çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ağu 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

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