Şeyma Subaşı’nın İmaj Değişimi Ortalığı Karıştırdı! “Meedo Seni Bu Halde Görmesin! Tüm Aşkı Biter!” Görenler Tanıyamıyor, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra Şeyma Subaşı bir dönem DJ Guido’yla aşk yaşamıştı ama çok uzun sürmeyen bu aşk bitmişti. Uzun bir süre aşka kalbini kapatan Şeyma Subaşı, daha sonra Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle aşka adım atmıştı. Bir barışıp bir ayrılan çift, en sonunda yeniden bir araya gelmişlerdi. Aşklarına engel olamayan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin birlikte 300 bin dolarlık bir tatile çıktığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden değişimini paylaşan Şeyma Subaşı ise herkesi şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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