Şeyma Subaşı’nın İmaj Değişimi Ortalığı Karıştırdı! “Meedo Seni Bu Halde Görmesin! Tüm Aşkı Biter!” Görenler Tanıyamıyor, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Acun Ilıcalı’yla yaşadığı 9 yıllık aşk boyunca ününe ün katan Şeyma Subaşı’nın imaj değişimi ortalığın karışmasına neden oldu! Takipçilerinden “Meedo seni bu halde görmesin! Tüm aşkı biter” yorumlarını alan Şeyma Subaşı’yı görenler resmen tanıyamadı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Şeyma Subaşı, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra Şeyma Subaşı bir dönem DJ Guido’yla aşk yaşamıştı ama çok uzun sürmeyen bu aşk bitmişti. Uzun bir süre aşka kalbini kapatan Şeyma Subaşı, daha sonra Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle aşka adım atmıştı. Bir barışıp bir ayrılan çift, en sonunda yeniden bir araya gelmişlerdi. Aşklarına engel olamayan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin birlikte 300 bin dolarlık bir tatile çıktığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden değişimini paylaşan Şeyma Subaşı ise herkesi şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.