- 28 Ağu 2022 - 09:58 G: 28 Ağu 2022 - 10:16

Şeyma Subaşı’nın İmaj Değişimi Ortalığı Karıştırdı! “Meedo Seni Bu Halde Görmesin! Tüm Aşkı Biter!” Görenler Tanıyamıyor, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Acun Ilıcalı’yla yaşadığı 9 yıllık aşk boyunca ününe ün katan Şeyma Subaşı’nın imaj değişimi ortalığın karışmasına neden oldu! Takipçilerinden “Meedo seni bu halde görmesin! Tüm aşkı biter” yorumlarını alan Şeyma Subaşı’yı görenler resmen tanıyamadı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran Şeyma Subaşı, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra Şeyma Subaşı bir dönem DJ Guido’yla aşk yaşamıştı ama çok uzun sürmeyen bu aşk bitmişti. Uzun bir süre aşka kalbini kapatan Şeyma Subaşı, daha sonra Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle aşka adım atmıştı. Bir barışıp bir ayrılan çift, en sonunda yeniden bir araya gelmişlerdi. Aşklarına engel olamayan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin birlikte 300 bin dolarlık bir tatile çıktığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden değişimini paylaşan Şeyma Subaşı ise herkesi şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Ağu 2022 - 09:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle… mask
Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle…
Altın Fiyatları Fırtınalar Kopardı; Tsunami Çıkardı! 1000 Lirayı Geçtikten Sonra 1000 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! Altın Alacaklar Çok Dikkat Etmeli… mask
Altın Fiyatları Fırtınalar Kopardı; Tsunami Çıkardı! 1000 Lirayı Geçtikten Sonra 1000 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! Altın Alacaklar Çok Dikkat Etmeli…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla... mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla...
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor! mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert Ekranlara Dönüyor!
Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bebek Hediyesi! Milyon Liralık Jesti Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cinsiyeti Belli Olduktan Sonra… Sosyal Medyada Fırtınalar Esiyor! mask
Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bebek Hediyesi! Milyon Liralık Jesti Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cinsiyeti Belli Olduktan Sonra… Sosyal Medyada Fırtınalar Esiyor!
Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok! mask
Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok!
Gönül Dağı Taner’den Son Dakika Ayrılık Açıklaması! Gülsim Ali İlhan Gittikten Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmadı! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme… mask
Gönül Dağı Taner’den Son Dakika Ayrılık Açıklaması! Gülsim Ali İlhan Gittikten Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmadı! Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme…
Nesrin Cavadzade Beyazlar İçerisinde Sınırları Aştı! Minicik Eteği ve Cropuyla Başları Döndürdü; Beğeniler Yağmur Oldu… “Süt Gibisin Kadın!” mask
Nesrin Cavadzade Beyazlar İçerisinde Sınırları Aştı! Minicik Eteği ve Cropuyla Başları Döndürdü; Beğeniler Yağmur Oldu… “Süt Gibisin Kadın!”
Pelin Karahan’a Zayıfladıktan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmacıyla Tansiyonları Çıkardı! “Hürrem Sultan Şu Hallerini Göremedi!” mask
Pelin Karahan’a Zayıfladıktan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmacıyla Tansiyonları Çıkardı! “Hürrem Sultan Şu Hallerini Göremedi!”
Mustafa Ceceli’nin Yıllar Önceki Hali Ortalığı Karıştırdı! “Sana Bu Halde Biz Nasıl Katlandık!” Saçlar, Başlar O Biçim! Gören Tanıyamıyor… mask
Mustafa Ceceli’nin Yıllar Önceki Hali Ortalığı Karıştırdı! “Sana Bu Halde Biz Nasıl Katlandık!” Saçlar, Başlar O Biçim! Gören Tanıyamıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle… mask
Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle…
Altın Fiyatları Fırtınalar Kopardı; Tsunami Çıkardı! 1000 Lirayı Geçtikten Sonra 1000 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! Altın Alacaklar Çok Dikkat Etmeli… mask
Altın Fiyatları Fırtınalar Kopardı; Tsunami Çıkardı! 1000 Lirayı Geçtikten Sonra 1000 Yılda Bir Yaşanacak Olay Yaşandı! Altın Alacaklar Çok Dikkat Etmeli…
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla... mask
Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Spor Pozlarıyla Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Somer Görmesin Bu Hallerini! Kalpten Gider!” Sütyen ve Taytıyla...
Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok! mask
Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok!
Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bebek Hediyesi! Milyon Liralık Jesti Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cinsiyeti Belli Olduktan Sonra… Sosyal Medyada Fırtınalar Esiyor! mask
Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bebek Hediyesi! Milyon Liralık Jesti Ortalığı Kasıp Kavurdu; Cinsiyeti Belli Olduktan Sonra… Sosyal Medyada Fırtınalar Esiyor!
Nesrin Cavadzade Beyazlar İçerisinde Sınırları Aştı! Minicik Eteği ve Cropuyla Başları Döndürdü; Beğeniler Yağmur Oldu… “Süt Gibisin Kadın!” mask
Nesrin Cavadzade Beyazlar İçerisinde Sınırları Aştı! Minicik Eteği ve Cropuyla Başları Döndürdü; Beğeniler Yağmur Oldu… “Süt Gibisin Kadın!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL