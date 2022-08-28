Gönül Dağı’nın Yeni Dilek’i Ortaya Çıktı! Taner Görür Görmez “Hayatımın Aşkı” Diyecek; Güzelliğiyle Gedelli’yi Sallayacak! Anlaşmalar Tamam, Gireceği Bölüm Açıklandı…
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda yeni Dilek resmen ortaya çıktı! Taner’in görür görmez “Hayatımın aşkı” diyeceği ismin güzelliği ise Gedelli kasabasını ayağa kaldırdı! Anlaşmaların tamamlandığı ortaya çıkarken; başarılı oyuncunun gireceği bölümde açıklandı! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı. Dizinin sezon finalinde Ramazan ve Asuman evlenirken; Taner ve Dilek ise ayrılmak zorunda kalmıştı. Gönül Dağı’ndan düşen taşların altında kalan Dilek, yüzünü bir kez göremediği oğluna veda etmiş; Taner’i de çıktıkları yolda yarım bırakmıştı. Dilek karakterinin yerine gelecek olan isimse büyük bir merak konusu olmuştu ki, sonunda açıklandı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.