Gönül Dağı’nın Yeni Dilek’i Ortaya Çıktı! Taner Görür Görmez “Hayatımın Aşkı” Diyecek; Güzelliğiyle Gedelli’yi Sallayacak! Anlaşmalar Tamam, Gireceği Bölüm Açıklandı…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı. Dizinin sezon finalinde Ramazan ve Asuman evlenirken; Taner ve Dilek ise ayrılmak zorunda kalmıştı. Gönül Dağı’ndan düşen taşların altında kalan Dilek, yüzünü bir kez göremediği oğluna veda etmiş; Taner’i de çıktıkları yolda yarım bırakmıştı. Dilek karakterinin yerine gelecek olan isimse büyük bir merak konusu olmuştu ki, sonunda açıklandı! İşte merak edilenler…

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