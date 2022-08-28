Masterchef Burak Kaya’nın Foyaları Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Şiddet, Hakaret… Yakışıklılığının Altında Bir Kaos Varmış!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burak Kaya’nın tüm foyaları resmen ortaya çıktı! Eski sevgilisi olduğunu iddia eden isim açtı ağzını yumdu gözünü! Şiddet ve hakarete maruz kaldığını dile getiren eski sevgili, Burak Kaya hakkında öyle şeyler dedi ki, gören duyan; “Yakışıklılığının altında bir kaos varmış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada yedekler kıyasıya mücadele vermiş ve ana kadroya giren isim Görkem olmuştu! Masterchef yarışmasında hem performansıyla hem de duruşuyla kalplerde taht sahibi olan Burak Kaya’nın göründüğü gibi çıkmadığı sosyal medyada patlak verdi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.