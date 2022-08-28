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28 Ağu 2022 - 11:57

Masterchef Burak Kaya’nın Foyaları Ortaya Çıktı! Eski Sevgilisi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Şiddet, Hakaret… Yakışıklılığının Altında Bir Kaos Varmış!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burak Kaya’nın tüm foyaları resmen ortaya çıktı! Eski sevgilisi olduğunu iddia eden isim açtı ağzını yumdu gözünü! Şiddet ve hakarete maruz kaldığını dile getiren eski sevgili, Burak Kaya hakkında öyle şeyler dedi ki, gören duyan; “Yakışıklılığının altında bir kaos varmış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…