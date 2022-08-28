Her Gün En Az Bir Bardak Kahve İçenlerin Dikkatine! Ölümle Kalım Arasındaki O İnce Çizgide Olabilirsiniz! Sakın Ama Sakın Bunu Yapmayın!

Kokusu duyuldu mu tüm mahalleyi ayağa kaldıran kahveye yılladır birçok anlam yüklenmiştir. Türk kültüründe de yeri çok fazla olan kahve, kız istemelerinin olmazsa olmazıdır. Tuz atılarak damada tattırılan kahveyi tek içişte bitiren, kızı çok sevdiğini gösterirken; yüzünü ekşiten ve tadını beğenmediğini gösteren ise isteksiz olduğunu gösterir. Saymakla bitmeyecek kadar hayatımızda yeri olan kahveyi, eğer bir kez bile böyle tüketiyorsanız hapı yuttunuz! Peki, neler oluyor?

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