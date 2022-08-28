Her Gün En Az Bir Bardak Kahve İçenlerin Dikkatine! Ölümle Kalım Arasındaki O İnce Çizgide Olabilirsiniz! Sakın Ama Sakın Bunu Yapmayın!
Kahve, hem kokusuyla hem de tadıyla büyüleyen özel ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Sağlığa yararları olduğu kadar zararları da olan kahveyi eğer böyle tüketiyorsanız yandınız! Ölüme kalım arasındaki ince çizgide olabilirsiniz! Sakın ama sakın böyle bir hata yapıp canınızı tehlikeye atmayın! İşte merak edilenler…
Kokusu duyuldu mu tüm mahalleyi ayağa kaldıran kahveye yılladır birçok anlam yüklenmiştir. Türk kültüründe de yeri çok fazla olan kahve, kız istemelerinin olmazsa olmazıdır. Tuz atılarak damada tattırılan kahveyi tek içişte bitiren, kızı çok sevdiğini gösterirken; yüzünü ekşiten ve tadını beğenmediğini gösteren ise isteksiz olduğunu gösterir. Saymakla bitmeyecek kadar hayatımızda yeri olan kahveyi, eğer bir kez bile böyle tüketiyorsanız hapı yuttunuz! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.