Ebru Gündeş Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Birkaç Hafta Önce Annesini Kaybetmişti; Milyonlar Mosmor Kesildi! Kimselere Ses Etmeden Öyle Bir Şeye Yaptı Ki…
Sesiyle, duruşuyla ve yaptıklarıyla milyonların kalbinde taht kuran Ebru Gündeş hakkında bomba bir iddia ortaya çıktı! Tüyler ürperten bu iddianın ardından; akıllara birkaç hafta önce annesini kaybettiği geldi! Milyonlarca sevenini mosmor kesen Ebru Gündeş, sessiz sedasız öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz yıl, Hadise ve Reza Zarrab’ın aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelince Ebru Gündeş doluğu mahkemede almıştı. Reza Zarrab’la tüm ilişkisini bitiren Ebru Gündeş, konu hakkında tek bir açıklama yapmamıştı. Hadise ise olayları yalanlamıştı. Karalama kampanyasına kurban gittiğini dile getiren Hadise, Ebru Gündeş’le olan arkadaşlığını bitirmişti. Uzun süre konuşulan bu iddianın ardından Ebru Gündeş hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.