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28 Ağu 2022 - 13:11

Ebru Gündeş Hakkında Tüyler Ürperten İddia! Birkaç Hafta Önce Annesini Kaybetmişti; Milyonlar Mosmor Kesildi! Kimselere Ses Etmeden Öyle Bir Şeye Yaptı Ki…

Sesiyle, duruşuyla ve yaptıklarıyla milyonların kalbinde taht kuran Ebru Gündeş hakkında bomba bir iddia ortaya çıktı! Tüyler ürperten bu iddianın ardından; akıllara birkaç hafta önce annesini kaybettiği geldi! Milyonlarca sevenini mosmor kesen Ebru Gündeş, sessiz sedasız öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilenler…