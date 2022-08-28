Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Açığa Çıktı! Son İfşa 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Fatma Nur Mu, Dilan Mı, Büşra Mı? Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ifşa edildi! Elenen ismin ifşa edilmesinden hemen sonra akıllarda tek bir soru belirdi: Kim elendi? Masterchef heyecanını bu akşam noktalayacak olan isim; Fatma Nur mu olacak, Dilan mı yoksa Büşra Mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ana kadroya girmek için büyük bir çaba gösteren yarışmacılardan Tolga ve Görkem finale kalmıştı ama ana kadroya giren isim Görkem olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasında bir isim hayallerine veda edecekti ama yayın ekranlara gelmeden ifşası geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.