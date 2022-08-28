Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Ağu 2022 - 21:32

Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Açığa Çıktı! Son İfşa 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Fatma Nur Mu, Dilan Mı, Büşra Mı? Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ifşa edildi! Elenen ismin ifşa edilmesinden hemen sonra akıllarda tek bir soru belirdi: Kim elendi? Masterchef heyecanını bu akşam noktalayacak olan isim; Fatma Nur mu olacak, Dilan mı yoksa Büşra Mı? İşte merak edilen tüm detaylar…