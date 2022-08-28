Burcu Özberk Minicik Eteğiyle Başları Döndürdü! Derin Yırtmaçlı Eteğiyle Yaptı Yine Yapacağını… “Alev Aldı Buralar Bacım!” Beğeniler Şelale Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özbek’in mini etekli paylaşımları başlardı döndürdü! Derin yırtmaçlı bir etek giyerek bir bakanı bir daha baktıran Özberk’e sevenleri ise “Alev aldı buralar Bacım” yorumlarında bulundular! Beğenilerin adeta şelale olup aktığı Burcu Özberk, hayranlarını mest etti! İşte Burcu Özberk’in çok konuşulan o pozu…
Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Esra karakteriyle milyonlarca kişiye ulaşan Burcu Özberk, dizinin yurtdışına satılmasından sonra daha da ünlenmişti. Dizi biter bitmez soluğu Bali’de alan Özberk’in şimdide Barcelona’da tatil yaptığı biliniyordu. Peki, güzel isim Burcu Özberk nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.