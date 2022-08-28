Masterchef Yarışmacıları Acun Medya’yı Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı “Nereden Bulaştık Bunlara” Diyor! Şikayetler Arka Arkaya, Skandallar Bitmiyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” bilinen Masterchef yarışması, sosyal medyada yankı uyandırıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran yarışmanın son bölümünde yedekler ana kadroya girmek için büyük bir savaş vermişti. Kazanansa Görkem olmuş ve önlüğünü almıştı. Ana kadroda bulunan yarışmacıların kaldığı evde ise skandallar bitmek nedir bilmedi! Peki, neler oluyor?

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