- 28 Ağu 2022 - 21:33

Masterchef Yarışmacıları Acun Medya’yı Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı “Nereden Bulaştık Bunlara” Diyor! Şikayetler Arka Arkaya, Skandallar Bitmiyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten gelen bir haber herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’nın artık yaka silktiği ve ‘nereden bulaştık’ dediğine dair yorumlar gelirken; sosyal medya bu durumu konuşmaya başladı! Acun Medya’nın şikayet üzerine şikayet aldığı belli oldu! İşte Masterchef yarışmacılarının yaptıkları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” bilinen Masterchef yarışması, sosyal medyada yankı uyandırıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran yarışmanın son bölümünde yedekler ana kadroya girmek için büyük bir savaş vermişti. Kazanansa Görkem olmuş ve önlüğünü almıştı. Ana kadroda bulunan yarışmacıların kaldığı evde ise skandallar bitmek nedir bilmedi! Peki, neler oluyor?

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28 Ağu 2022 - 21:33 Ankara- Yaşam

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