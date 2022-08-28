Masterchef Yarışmacıları Acun Medya’yı Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı “Nereden Bulaştık Bunlara” Diyor! Şikayetler Arka Arkaya, Skandallar Bitmiyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten gelen bir haber herkesi şok içerisinde bıraktı! Acun Ilıcalı’nın artık yaka silktiği ve ‘nereden bulaştık’ dediğine dair yorumlar gelirken; sosyal medya bu durumu konuşmaya başladı! Acun Medya’nın şikayet üzerine şikayet aldığı belli oldu! İşte Masterchef yarışmacılarının yaptıkları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen “Dünyanın en zor yemek yarışması” bilinen Masterchef yarışması, sosyal medyada yankı uyandırıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran yarışmanın son bölümünde yedekler ana kadroya girmek için büyük bir savaş vermişti. Kazanansa Görkem olmuş ve önlüğünü almıştı. Ana kadroda bulunan yarışmacıların kaldığı evde ise skandallar bitmek nedir bilmedi! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.