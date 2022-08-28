Zuhal Topal’ın Bikinili Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Neymişsin Be!” Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı, Gözlerini Alamadı! “Kraliçe!”

Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Suzan karakteriyle milyonlara kendisini tanıtan Zuhal Topal, akabinde Selena dizisinde rol almıştı. Fitnat karakteriyle halen konuşulan bir role imzasını atan Zuhal Topal, oyunculuk kariyerini bir kenara bırakmış ve sunuculuk yapmaya başlamıştı. Gündüz kuşağının o dönemler en çok izlenen evlilik programlarından birisini sunan Zuhal Topal, evlilik programlarının kaldırılmasıyla başka bir yöne çevrilmişti. Şimdilerde yemek programlarının sunuculuğunu üstelenen Zuhal Topal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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