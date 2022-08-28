Zuhal Topal’ın Bikinili Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Neymişsin Be!” Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı, Gözlerini Alamadı! “Kraliçe!”
45 yaşındaki Zuhal Topal, bikinili pozlarıyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Hayranlarından “Sen neymişsin be” yorumlarını alan Zuhal Topal, genç kızlara bile taş çıkardı! Bakanlar resmen hayran kaldı; gözlerini alamadı! Birçok genç kızdan daha güzel vücuda sahip olan Zuhal Topal, hayranlarını mest etti! İşte merak edilenler…
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Suzan karakteriyle milyonlara kendisini tanıtan Zuhal Topal, akabinde Selena dizisinde rol almıştı. Fitnat karakteriyle halen konuşulan bir role imzasını atan Zuhal Topal, oyunculuk kariyerini bir kenara bırakmış ve sunuculuk yapmaya başlamıştı. Gündüz kuşağının o dönemler en çok izlenen evlilik programlarından birisini sunan Zuhal Topal, evlilik programlarının kaldırılmasıyla başka bir yöne çevrilmişti. Şimdilerde yemek programlarının sunuculuğunu üstelenen Zuhal Topal’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.