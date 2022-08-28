İbrahim Tatlıses’in Eski Eşi Kıpkırmızı Mayosuyla Baş Döndürdü! Kimse Çocuk Annesi Demez; Fiziği, Kusursuzluğu Can Alıyor! “Fıstık Gibisin Be!”
Ünlü arabesk sanatçısı İbrahim Tatlıses'in dünya güzeli eski eşi Ayşegül Yıldız, kıpkırmızı mayosuyla başları döndürdü! 9 yaşında bir kızı olan Ayşegül Yıldız’ın fiziği ve kusursuz halleri hayranlarından tam not aldı. Birçok kişi İbrahim Tatlıses’in güzeller güzeli eşine “Fıstık gibisin be” yorumlarında bulunarak, çok güzel olduğunun altını çizdi! Peki, güzel isim nasıl bir paylaşımda bulundu?
İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Ayşegül Yıldız, Tatlıses’in birçok dizisinde ve filminde baş göstermişti. Başarılı oyuncu Ayşegül Yıldız’ı İbrahim Tatlıses keşfetmiş ve ünlü olmasına neden olmuştu. Lise çağlarındayken Tatlıses’in okul çıkışı Ayşegül Yıldız’ı görmesiyle birlikte ikili birçok işte yer almıştı. Sürekli bir arada olan iki isim, 2011 yılında dünya evine girmeye karar vermişti. Evlilikleri 2 yıl süren çift, 2013 yılında boşanma kararı almıştı. Şimdilerde kalbinin boş olduğu bilinen Ayşegül Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kökten kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.