İbrahim Tatlıses’in Eski Eşi Kıpkırmızı Mayosuyla Baş Döndürdü! Kimse Çocuk Annesi Demez; Fiziği, Kusursuzluğu Can Alıyor! “Fıstık Gibisin Be!”

İbrahim Tatlıses’in keşfettiği Ayşegül Yıldız, Tatlıses’in birçok dizisinde ve filminde baş göstermişti. Başarılı oyuncu Ayşegül Yıldız’ı İbrahim Tatlıses keşfetmiş ve ünlü olmasına neden olmuştu. Lise çağlarındayken Tatlıses’in okul çıkışı Ayşegül Yıldız’ı görmesiyle birlikte ikili birçok işte yer almıştı. Sürekli bir arada olan iki isim, 2011 yılında dünya evine girmeye karar vermişti. Evlilikleri 2 yıl süren çift, 2013 yılında boşanma kararı almıştı. Şimdilerde kalbinin boş olduğu bilinen Ayşegül Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kökten kesti! İşte merak edilenler…

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