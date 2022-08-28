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28 Ağu 2022 - 21:34

Hande Erçel’in Kazandığı Kendisine Yetmedi; Bomba Zammı Yaptı! 2 Milyon Liralık Tatilden Sonra… Artık Yapımcılar Onu İstemiyor! Tam Tamına…

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel’in uzun bir süredir ekranlarda değildi. Kazandığı paralar kendisine yetmeyince bomba bir zam yaptı! 2 milyon liralık tatilden sonra ortalığın karışmasına neden olan Hande Erçel’i artık resen yapımcılar istemiyor! Peki, Hande Erçel’e ekranlara dönmesi için verilen ücret ne kadar olmalı?