Hande Erçel’in Kazandığı Kendisine Yetmedi; Bomba Zammı Yaptı! 2 Milyon Liralık Tatilden Sonra… Artık Yapımcılar Onu İstemiyor! Tam Tamına…
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel’in uzun bir süredir ekranlarda değildi. Kazandığı paralar kendisine yetmeyince bomba bir zam yaptı! 2 milyon liralık tatilden sonra ortalığın karışmasına neden olan Hande Erçel’i artık resen yapımcılar istemiyor! Peki, Hande Erçel’e ekranlara dönmesi için verilen ücret ne kadar olmalı?
Kerem Bürsin’le yaşadığı bomba aşkla milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel, 1 yıl kadar süren aşkını sessiz sedasız noktalamıştı. Büyük aşkın bitiminden sonra Erçel, Kaan Yıldırım’la bir gece kulübünden çıkarken görüntülenmiş, çok geçmeden aşk iddialarını güzel oyuncu doğrulamıştı. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel’in zam kararı aldığı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.