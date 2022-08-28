Masterchef Yarışmacısına Danilo Şef’tem Bomba Teklif! İşten Çıkarıldığını Duyunca Köşeye Çekti; Balya Balya Para Kazanacak… “Helal Olsun Danilo Şef!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Danilo Şef’ten bomba bir teklif alan yarışmacı, herkesi şaşırttı. İşten çıkarıldığını dile getiren yarışmacıyı köşeye çekerek balya balya para kazandırma teklifinde bulunan Danilo Zanna’ya Masterchef izleyicileri “Helal olsun Danilo Şef” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerin kıyasıya yarıştığı Masterchef’te ana kadrodan elenerek çıkacak olan yarışmacının yerine gelecek olan isim Görkem olmuştu! Yarışmanın yayınlanan bölümde bir yarışmacının itirafı sosyal medyayı salladı geçmişti ki, Danilo Zanna’dan yardım eli geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.