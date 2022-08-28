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28 Ağu 2022 - 21:34

Masterchef Yarışmacısına Danilo Şef’tem Bomba Teklif! İşten Çıkarıldığını Duyunca Köşeye Çekti; Balya Balya Para Kazanacak… “Helal Olsun Danilo Şef!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Danilo Şef’ten bomba bir teklif alan yarışmacı, herkesi şaşırttı. İşten çıkarıldığını dile getiren yarışmacıyı köşeye çekerek balya balya para kazandırma teklifinde bulunan Danilo Zanna’ya Masterchef izleyicileri “Helal olsun Danilo Şef” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…