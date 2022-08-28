- 28 Ağu 2022 - 21:35

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Hayatı Tek Gecede Bitti! Nisa Bölükbaşı Darbesinden Sonra… Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez duyurmuş olan yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı’nın hayatı resmen tek gecede bitti. Nisa Bölükbaşı’yla yaşamış olduğu aşktan sonra öyle bir darbe aldı ki, hayranlarının iki gözü iki çeşme akmaya başladı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde boy gösteren Barış Murat Yağcı, yarışmadan 2. olarak ayrılmıştı. Survivor 2020 döneminden sonra Survivor All Star yarışmasına katılan Barış Murat Yağcı, daha ilk bölümden bomba bir sakatlık yaşamıştı. Üst üste sakatlıklar yaşayınca yarışmada kendisini gösteremeyen Barış Murat Yağcı, elenmekten kaçınmamıştı. Yarışmadan sonra model bir sevgili yapan Barış Murat Yağcı’ya bomba bir darbe vuruldu! İşte merak edilenler…

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28 Ağu 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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