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28 Ağu 2022 - 21:35

Survivor Barış Murat Yağcı’nın Hayatı Tek Gecede Bitti! Nisa Bölükbaşı Darbesinden Sonra… Hayranlarının İki Gözü İki Çeşme! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez duyurmuş olan yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı’nın hayatı resmen tek gecede bitti. Nisa Bölükbaşı’yla yaşamış olduğu aşktan sonra öyle bir darbe aldı ki, hayranlarının iki gözü iki çeşme akmaya başladı! Peki, neler oluyor?