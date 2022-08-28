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28 Ağu 2022 - 21:35

Esra Erol’un Siyahlar İçerisinde Zarafetini Kanıtladı! Güzelliğiyle Başları Döndürdü; Milyonları Büyüledi! “Kraliçe Gibisin!” Kocasının Nutku Tutulacak…

“Evimizin Kızı” olarak adını duyurmuş olan Esra Erol’un siyahlar içerisindeki zarafet kokan pozları, gündeme bomba gibi düştü. Güzelliğiyle başları döndüren başarılı sunucu, milyonlarca hayranını büyüledi! “Kraliçe gibisin” yorumlarını alan Esra Erol’un bu pozları sonrasında kocası Ali Özbir’in yeniden aşık olacağı ve nutkunun tutulacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…