- 28 Ağu 2022 - 21:35

Esra Erol’un Siyahlar İçerisinde Zarafetini Kanıtladı! Güzelliğiyle Başları Döndürdü; Milyonları Büyüledi! “Kraliçe Gibisin!” Kocasının Nutku Tutulacak…

“Evimizin Kızı” olarak adını duyurmuş olan Esra Erol’un siyahlar içerisindeki zarafet kokan pozları, gündeme bomba gibi düştü. Güzelliğiyle başları döndüren başarılı sunucu, milyonlarca hayranını büyüledi! “Kraliçe gibisin” yorumlarını alan Esra Erol’un bu pozları sonrasında kocası Ali Özbir’in yeniden aşık olacağı ve nutkunun tutulacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekran dünyasına adını evlendirme programlarıyla duyuran Esra Erol, RTÜK programları yayından kaldırmasının ardından realite show yapmaya başlamıştı. ATV ekranlarında yıllardır yer alan Esra Erol’un yeni sezon için çalışmalara başladığı biliniyordu. Yeni sezon çekimlere başlayan Esra Erol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ağu 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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