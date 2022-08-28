Demet Özdemir Düğün Günü Rezil Oldu! “Hiç Mi Seveni Yok Bu Kadının? Neden Kimse Uyarmadı?” Gelinliği Öyle Bir Şeye Benzetildi Ki…
Bu akşam Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek olan Demet Özdemir, resmen düğün günü rezil oldu! “hiç mi seveni yok bu kadının? Neden kimse uyarmadı?” yorumları alan Demet Özdemir’in milyon liralık gelinliği öyle bir şeye benzetildi ki, sosyal medya sallanmaya başlandı! Peki, Demet Özdemir’in gelinliği nasıl?
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, mutluluğa “Evet” demişti. Etiler’deki bir otelin kral odasında 60 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, hayranlarını büyük şok içerisinde bırakmıştı. Arkadaşları ve aileler arasında yapılan isteme ve nişan töreniyle kutlama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğün töreninden ilk kareler gelmeye başladı! Peki, Demet Özdemir’in gelinliği nasıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.