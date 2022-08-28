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28 Ağu 2022 - 21:35

Demet Özdemir Düğün Günü Rezil Oldu! “Hiç Mi Seveni Yok Bu Kadının? Neden Kimse Uyarmadı?” Gelinliği Öyle Bir Şeye Benzetildi Ki…

Bu akşam Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek olan Demet Özdemir, resmen düğün günü rezil oldu! “hiç mi seveni yok bu kadının? Neden kimse uyarmadı?” yorumları alan Demet Özdemir’in milyon liralık gelinliği öyle bir şeye benzetildi ki, sosyal medya sallanmaya başlandı! Peki, Demet Özdemir’in gelinliği nasıl?