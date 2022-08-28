- 28 Ağu 2022 - 21:35

Demet Özdemir Düğün Günü Rezil Oldu! “Hiç Mi Seveni Yok Bu Kadının? Neden Kimse Uyarmadı?” Gelinliği Öyle Bir Şeye Benzetildi Ki…

Bu akşam Oğuzhan Koç’la dünya evine girecek olan Demet Özdemir, resmen düğün günü rezil oldu! “hiç mi seveni yok bu kadının? Neden kimse uyarmadı?” yorumları alan Demet Özdemir’in milyon liralık gelinliği öyle bir şeye benzetildi ki, sosyal medya sallanmaya başlandı! Peki, Demet Özdemir’in gelinliği nasıl?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, mutluluğa “Evet” demişti. Etiler’deki bir otelin kral odasında 60 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, hayranlarını büyük şok içerisinde bırakmıştı. Arkadaşları ve aileler arasında yapılan isteme ve nişan töreniyle kutlama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğün töreninden ilk kareler gelmeye başladı! Peki, Demet Özdemir’in gelinliği nasıldı?

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28 Ağu 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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