Masterchef Şeyma’nın 3 Haftada Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Acun Bu Yıl Resmen Servet Ödüyor; Cebinde Balya Balya Parayla Dönmüş! Tam Tamına…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde yeni sezonunun ilk elemesi gerçekleşti. Hayallerine veda eden ismin Şeyma çıkmasının ardından, sadece yarışmada 3 haftadır var olan Şeyma Müjdeci’nin kazandığı paranın miktarı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın bu yıl yarışmacılara resmen bir servet dağıttığı görülürken; Masterchef Şeyma’nın ise balya balya parayla evine döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Fatma Nur, Kaan, Büşra, Şeyma, Gamze ve Dilan ilk turda büyük bir çabayla çalışmıştı. Dilan, Büşra ve Gamze ilk turu geçen isimler olurken; Kaan, Fatma Nur ve Şeyma ise ikinci tura kalmıştı. Rakip arkadaşlarından daha kötü bir tabak çıkaran Şeyma ise hayallerine veda etmek durumunda kalmıştı! Peki, Masterchef Şeyma yarışmada bulunduğu süre boyunca ne kadar kazanç sağladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.