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29 Ağu 2022 - 09:56

Masterchef Şeyma’nın 3 Haftada Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Acun Bu Yıl Resmen Servet Ödüyor; Cebinde Balya Balya Parayla Dönmüş! Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde yeni sezonunun ilk elemesi gerçekleşti. Hayallerine veda eden ismin Şeyma çıkmasının ardından, sadece yarışmada 3 haftadır var olan Şeyma Müjdeci’nin kazandığı paranın miktarı gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın bu yıl yarışmacılara resmen bir servet dağıttığı görülürken; Masterchef Şeyma’nın ise balya balya parayla evine döndüğü gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…