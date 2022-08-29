Sinem Öztürk’ün Annesi Neden Vefat Etti? Sinem Öztürk’ün Annesi Ferhan Zuhal Öztürk Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti?
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan oyuncu ve sunucu Sinem Öztürk, annesini kaybettiğini açıkladı. Annesi Ferhan Zuhal Öztürk’ün hastalığına ve ölümüne ilişkin detaylı bir bilgi veren Sinem Öztürk, cenaze detaylarını da sevenleri için paylaştı. İşte herkesi derin üzüntüye boğan cenaze ile ilgili detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan oyuncu ve sunucu Sinem Öztürk, annesini kaybettiğini açıkladı. Annesi Ferhan Zuhal Öztürk’ün hastalığına ve ölümüne ilişkin detaylı bir bilgi veren Sinem Öztürk, cenaze detaylarını da sevenleri için paylaştı. Peki, Sinem Öztürk’ün annesi neden vefat etti? Sinem Öztürk’ün annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, detaylar…
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29 Ağu 2022 - 10:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.