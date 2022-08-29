- 29 Ağu 2022 - 10:16 G: 29 Ağu 2022 - 10:21

Sinem Öztürk’ün Annesi Neden Vefat Etti? Sinem Öztürk’ün Annesi Ferhan Zuhal Öztürk Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti?

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan oyuncu ve sunucu Sinem Öztürk, annesini kaybettiğini açıkladı. Annesi Ferhan Zuhal Öztürk’ün hastalığına ve ölümüne ilişkin detaylı bir bilgi veren Sinem Öztürk, cenaze detaylarını da sevenleri için paylaştı. İşte herkesi derin üzüntüye boğan cenaze ile ilgili detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan oyuncu ve sunucu Sinem Öztürk, annesini kaybettiğini açıkladı. Annesi Ferhan Zuhal Öztürk’ün hastalığına ve ölümüne ilişkin detaylı bir bilgi veren Sinem Öztürk, cenaze detaylarını da sevenleri için paylaştı. Peki, Sinem Öztürk’ün annesi neden vefat etti? Sinem Öztürk’ün annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, detaylar…

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29 Ağu 2022 - 10:16 - Magazin

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