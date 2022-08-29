- 29 Ağu 2022 - 10:20 G: 29 Ağu 2022 - 10:25

Kurtlar Vadisi Dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz Kimdir? Sevgilisi Tuğçe Erön’le Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Yok Artık!”

Ekranlardan 2019 yılından bu yana uzak olan Kurtlar Vadisi dizisin in Polat’ı Necati Şaşmaz, en son Tuğçe Erön için düzenlediği doğum günü sürprizi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Necati Şaşmaz’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan ekranlara geri dönüş ile birlikte Necati Şaşmaz ile ilgili son detaylar haberimizde...

Ekranlardan 2019 yılından bu yana uzak olan Kurtlar Vadisi dizisin in Polat’ı Necati Şaşmaz, en son Tuğçe Erön için düzenlediği doğum günü sürprizi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Necati Şaşmaz’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan ekranlara geri dönüş ile birlikte Necati Şaşmaz, televizyon izleyicileri tarafından bir kez daha merak edilmeye başlandı! Peki, Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz kimdir? Necati Şaşmaz aslen nereli, kaç yaşında? Necati Şaşmaz ile Tuğçe Erön sevgili mi, aralarında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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29 Ağu 2022 - 10:20 - Magazin

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Kurtlar Vadisi Dizisinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz Kimdir? Sevgilisi Tuğçe Erön’le Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! “Yok Artık!” mask
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