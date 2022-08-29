- 29 Ağu 2022 - 10:28 G: 29 Ağu 2022 - 10:34

Rapçi Selim Muran Kimdir? Selim Muran Neden Vefat Etti? Fuat ve Ceza’dan Yürekleri Sızlatan Paylaşım Geldi!

Bir süredir sağlık sorunları olduğu bilinen rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan rapçi Selim Muran’dan kötü bir haber geldi. Rap dünyasının öncü isimlerinden olan Ceza’nın paylaşımıyla ortaya çıkan bu acı haber, Selim Muran’ın ölümü oldu. Ardından Selim Muran’ın yaşadığı sağlık sorunları ve neden yaşamını kaybettiği de açıklandı. İşte detaylar...

Bir süredir sağlık sorunları olduğu bilinen rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan rapçi Selim Muran’dan kötü bir haber geldi. Rap dünyasının öncü isimlerinden olan Ceza’nın paylaşımıyla ortaya çıkan bu acı haber, Selim Muran’ın ölümü oldu. Ardından Selim Muran’ın yaşadığı sağlık sorunları ve neden yaşamını kaybettiği de açıklandı. Peki, Rapçi Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları neler? Rapçi Selim Muran neden vefat etti? İşte, detaylar…

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29 Ağu 2022 - 10:28 - Magazin

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Rapçi Selim Muran Kimdir? Selim Muran Neden Vefat Etti? Fuat ve Ceza’dan Yürekleri Sızlatan Paylaşım Geldi! mask
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