Rapçi Selim Muran Kimdir? Selim Muran Neden Vefat Etti? Fuat ve Ceza’dan Yürekleri Sızlatan Paylaşım Geldi!
Bir süredir sağlık sorunları olduğu bilinen rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan rapçi Selim Muran’dan kötü bir haber geldi. Rap dünyasının öncü isimlerinden olan Ceza’nın paylaşımıyla ortaya çıkan bu acı haber, Selim Muran’ın ölümü oldu. Ardından Selim Muran’ın yaşadığı sağlık sorunları ve neden yaşamını kaybettiği de açıklandı. İşte detaylar...
Bir süredir sağlık sorunları olduğu bilinen rap dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan rapçi Selim Muran’dan kötü bir haber geldi. Rap dünyasının öncü isimlerinden olan Ceza’nın paylaşımıyla ortaya çıkan bu acı haber, Selim Muran’ın ölümü oldu. Ardından Selim Muran’ın yaşadığı sağlık sorunları ve neden yaşamını kaybettiği de açıklandı. Peki, Rapçi Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran kaç yaşında, aslen nereli, şarkıları neler? Rapçi Selim Muran neden vefat etti? İşte, detaylar…
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29 Ağu 2022 - 10:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.