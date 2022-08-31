Çevresini Sürekli Kandıran, Duygularıyla Oynayan Burçlar Hangileridir? İşte Mavi Boncuk Dağıtıp Kalpleri Kıran Burçlar…
Her burcun insanı sevgi dolu bir kalbe ya da bitmek bilmeyen bir pozitifliğe sahip olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan burçlar bazen iş bazense aşk yaşamında çevrelerindekilere mavi boncuk tanınmalarıyla biliniyor! Sizde bu özelliklerle birlikte insanları sürekli kandıran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı sevgi dolu bir kalbe ya da bitmek bilmeyen bir pozitifliğe sahip olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan burçlar bazen iş bazense aşk yaşamında çevrelerindekilere mavi boncuk tanınmalarıyla biliniyor! Peki, sürekli olarak insanları kandıran, duygularıyla oynayan burçlar hangileridir? İşte mavi boncuk dağıtıp kalpleri kıran burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
31 Ağu 2022 - 11:54 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.