31 Ağu 2022 - 12:00
Hangi Burç Verdiği Sözleri Asla Tutmaz? İşte Birilerinin Yanında Şov Olsun Diye Konuşup, Dediğini Unutan Burçlar…
Her burcun insanı için sözünün eri demek elbette çok da doğru olmuyor. Bazı burçlar bulunuyor ki, karakter özellikleri gereği verdikleri sözleri tutmakta zorlanıyor. Sizde verdiği sözleri tutmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için sözünün eri demek elbette çok da doğru olmuyor. Bazı burçlar bulunuyor ki, karakter özellikleri gereği verdikleri sözleri tutmakta zorlanıyor. O burçlar ise, bu listede yer alıyor! Peki, hangi burç verdiği sözleri tutmaz? İşte birilerinin yanında şov olsun diye konuşup, dediğini unutan burçlar…
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31 Ağu 2022 - 12:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.