Hangi Burç Verdiği Sözleri Asla Tutmaz? İşte Birilerinin Yanında Şov Olsun Diye Konuşup, Dediğini Unutan Burçlar…

Her burcun insanı için sözünün eri demek elbette çok da doğru olmuyor. Bazı burçlar bulunuyor ki, karakter özellikleri gereği verdikleri sözleri tutmakta zorlanıyor. O burçlar ise, bu listede yer alıyor! Peki, hangi burç verdiği sözleri tutmaz? İşte birilerinin yanında şov olsun diye konuşup, dediğini unutan burçlar…