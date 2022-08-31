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31 Ağu 2022 - 11:58

Esra Ezmeci Bakın Nereli Çıktı! Herkes Bambaşka Sanıyordu! Memleketini Duyan Herkes Şok Oldu! Meğer Ayrı Dünyaların İnsanıymış...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, geçtiğimiz gün bir soru cevap etkinliği daha gerçekleştirdi. Bu etkinliğin ardından takipçilerinin yakın markaja aldığı ünlü psikoloğun memleketi herkesi şaşırtmayı başaran bir detay oldu! İşte Esra Ezmeci ile ilgili detaylar...