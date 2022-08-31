Esra Ezmeci Bakın Nereli Çıktı! Herkes Bambaşka Sanıyordu! Memleketini Duyan Herkes Şok Oldu! Meğer Ayrı Dünyaların İnsanıymış...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, geçtiğimiz gün bir soru cevap etkinliği daha gerçekleştirdi. Bu etkinliğin ardından takipçilerinin yakın markaja aldığı ünlü psikoloğun memleketi herkesi şaşırtmayı başaran bir detay oldu! İşte Esra Ezmeci ile ilgili detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, geçtiğimiz gün bir soru cevap etkinliği daha gerçekleştirdi. Bu etkinliğin ardından takipçilerinin yakın markaja aldığı ünlü psikoloğun memleketi herkesi şaşırtmayı başaran bir detay oldu! Peki, Esra Ezmeci aslen nereli? Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, psikolog mu? Esra Ezmeci kitapları hangileri? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 11:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.