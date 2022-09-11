- 11 Eyl 2022 - 14:24 G: 11 Eyl 2022 - 14:47

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliği Hakkında Kan Donduran Gerçek! Duyanlar Kulaklarına; Görenler Gözlerine İnanamadı! Oğulcan Engin’in Bile Haberi Yok…

Aşklarıyla milyonların dikkatlerini üzerine çeken Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında kan donduran bir gerçek ortaya çıktı! Duyanların kulaklarına inanamadığı bu gerçek, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Oğulcan Engin’in bile bu kadarından haberinin olmadığına dair yorumlar yapıldı! İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında ortaya çıkan gerçek…

Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşadıkları vize sorunlarından hemen sonra düğünlerini öne çekmişlerdi. Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi aldığını ve bu teklifi hiç beklemediğini dile getiren Seda Sayan, dün akşam itibariyle kocasının sahnesinde boy gösterdi. Çok özel açıklamalara yer veren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin yıllar öncesinden tanıştığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eyl 2022 - 14:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisine Dilek Sonunda Geri Geliyor! Türk Televizyonları Böyle Bir Senaryoya İlk Kez Bakış Atacaklar! “Sonunda Kurtuluyoruz Yeni Kızdan!” mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek Sonunda Geri Geliyor! Türk Televizyonları Böyle Bir Senaryoya İlk Kez Bakış Atacaklar! “Sonunda Kurtuluyoruz Yeni Kızdan!”
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Yine Alev Alev Yanmaya Başladı! Barışma Haberinden Sonra Hayranları Havalara Uçtu! Neler Oldu Neler… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Yine Alev Alev Yanmaya Başladı! Barışma Haberinden Sonra Hayranları Havalara Uçtu! Neler Oldu Neler…
Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu! mask
Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu!
Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı… mask
Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı…
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu… mask
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp… mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp…
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!” mask
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Yine Alev Alev Yanmaya Başladı! Barışma Haberinden Sonra Hayranları Havalara Uçtu! Neler Oldu Neler… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Sonunda Yine Alev Alev Yanmaya Başladı! Barışma Haberinden Sonra Hayranları Havalara Uçtu! Neler Oldu Neler…
Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu! mask
Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu!
Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı… mask
Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı…
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL