Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliği Hakkında Kan Donduran Gerçek! Duyanlar Kulaklarına; Görenler Gözlerine İnanamadı! Oğulcan Engin’in Bile Haberi Yok…
Aşklarıyla milyonların dikkatlerini üzerine çeken Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında kan donduran bir gerçek ortaya çıktı! Duyanların kulaklarına inanamadığı bu gerçek, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Oğulcan Engin’in bile bu kadarından haberinin olmadığına dair yorumlar yapıldı! İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında ortaya çıkan gerçek…
Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşadıkları vize sorunlarından hemen sonra düğünlerini öne çekmişlerdi. Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi aldığını ve bu teklifi hiç beklemediğini dile getiren Seda Sayan, dün akşam itibariyle kocasının sahnesinde boy gösterdi. Çok özel açıklamalara yer veren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin yıllar öncesinden tanıştığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.