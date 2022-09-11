Seda Sayan ve Çağlar Ökten Evliliği Hakkında Kan Donduran Gerçek! Duyanlar Kulaklarına; Görenler Gözlerine İnanamadı! Oğulcan Engin’in Bile Haberi Yok…

Mayıs ayında dünya evine girmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yaşadıkları vize sorunlarından hemen sonra düğünlerini öne çekmişlerdi. Sevgililer Günü’nde romantik bir evlenme teklifi aldığını ve bu teklifi hiç beklemediğini dile getiren Seda Sayan, dün akşam itibariyle kocasının sahnesinde boy gösterdi. Çok özel açıklamalara yer veren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin yıllar öncesinden tanıştığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilenler…

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