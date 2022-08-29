Eda Ece Ev Haliyle Kalpleri 500 Attırdı! Görenler Büyülendi, Sevgilisi Anında Müdahalesini Etti! “Tablo Gibisin Be!” Yorumlar Arka Arkaya…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yakın zamanda ekranlara geleceği biliniyordu. Çalışmalara başlayan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden ev haliyle yapmış olduğu paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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