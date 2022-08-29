Eda Ece Ev Haliyle Kalpleri 500 Attırdı! Görenler Büyülendi, Sevgilisi Anında Müdahalesini Etti! “Tablo Gibisin Be!” Yorumlar Arka Arkaya…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların dikkatine üzerine çeken Eda Ece’den bomba bir paylaşım geldi! Kalpleri 500 attıran güzel oyuncunun o hallerini görenler ise büyülendi! Sevgilisi Buğrahan Tuncer ise anında yorumda bulunarak müdahalede bulundu! Hayranlarından “Tablo gibisin” yorumlarını alan Eda Ece, başları döndürdü! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yakın zamanda ekranlara geleceği biliniyordu. Çalışmalara başlayan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden ev haliyle yapmış olduğu paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.