Esra Bilgiç’te Doktor Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sanılıyordu Ama Hepsi İğne İşiymiş… “Sen Yapmazsın Sanıyorduk Be Esra!”
Bir süredir ekranların aranan isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç’in oyunculuğa başlamadan önceki halleri herkesi şoke etti. Eski halleriyle herkesi şaşırtan Esra Bilgiç’in o görüntüleri ünlü ismin estetik yaptırıp yaptırmadığını merak ettirmeye başladı. İşte Esra Bilgiç ile ilgili son detaylar...
Bir süredir ekranların aranan isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç’in oyunculuğa başlamadan önceki halleri herkesi şoke etti. Eski halleriyle herkesi şaşırtan Esra Bilgiç’in o görüntüleri ünlü ismin estetik yaptırıp yaptırmadığını merak ettirmeye başladı. Peki, Esra Bilgiç’in eski hali nasıl? Esra Bilgiç estetik yaptırdı mı? Esra Bilgiç’te hangi estetikler var? İşte, detaylar…
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29 Ağu 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.