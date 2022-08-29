Esra Bilgiç’te Doktor Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sanılıyordu Ama Hepsi İğne İşiymiş… “Sen Yapmazsın Sanıyorduk Be Esra!”

Bir süredir ekranların aranan isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç’in oyunculuğa başlamadan önceki halleri herkesi şoke etti. Eski halleriyle herkesi şaşırtan Esra Bilgiç’in o görüntüleri ünlü ismin estetik yaptırıp yaptırmadığını merak ettirmeye başladı. Peki, Esra Bilgiç’in eski hali nasıl? Esra Bilgiç estetik yaptırdı mı? Esra Bilgiç’te hangi estetikler var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...