Hazal Filiz Küçükköse’nin İkiz Kardeşini Gören Duyan Herkes Şaştı Kaldı! Resmen Kopyala Yapıştır! İtirafı Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi! Meğer…
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Hazal Filiz Küçükköse, katıldığı bir programda daha önce hiç anlatmadığı sırlarını itiraf etti. Özellikle bir ikizi olduğundan bahseden Hazal Filiz Küçükköse, geçmişte ikizi ile yaptıkları bir suçtan bahsetti! İşte Hazal Filiz ve ikiz kardeşi ile ilgili detaylar...
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Hazal Filiz Küçükköse, katıldığı bir programda daha önce hiç anlatmadığı sırlarını itiraf etti. Özellikle bir ikizi olduğundan bahseden Hazal Filiz Küçükköse, geçmişte ikizi ile yaptıkları bir suçtan bahsetti!
Peki, Hazal Filiz Küçükköse ne dedi? Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi kim, benziyor mu? Hazal Filiz Küçükköse ikizi ile ne suç işlemiş? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 12:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.