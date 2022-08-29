Hazal Filiz Küçükköse’nin Kardeşini Gören Duyan Buz Kesti! Resmen Kopyala Yapıştır! İtirafı Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi! Meğer…

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri olan Hazal Filiz Küçükköse, katıldığı bir programda daha önce hiç anlatmadığı sırlarını itiraf etti. Özellikle bir ikizi olduğundan bahseden Hazal Filiz Küçükköse, geçmişte ikizi ile yaptıkları bir suçtan bahsetti! Peki, Hazal Filiz Küçükköse ne dedi? Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizi kim, benziyor mu? Hazal Filiz Küçükköse ikizi ile ne suç işlemiş? İşte, detaylar…

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