Yeşilçam’ın “Hande Erçel’i” Son Haliyle Mosmor Etti! Bikinili Paylaşımdan Sona Bombayı Patlattı; Gençliğinin Sırrı Dudakları Uçuklattı!
Yeşilçam’a damgasını vuran güzellerden biri olan Aydan Şener, doğal güzelliği ve kaybolmayan fitliği ile tüm gözleri yıllarca üzerinde tutmayı başardı. Bu fitliğin ve doğal güzelliğin sırrını ilk kez paylaşan Aydan Şener, güzellik reçetesini verdi! İşte Aydan Şener ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeşilçam’a damgasını vuran güzellerden biri olan Aydan Şener, doğal güzelliği ve kaybolmayan fitliği ile tüm gözleri yıllarca üzerinde tutmayı başardı. Bu fitliğin ve doğal güzelliğin sırrını ilk kez paylaşan Aydan Şener, güzellik reçetesini verdi! Peki, Aydan Şener, formunu nasıl koruyor? Aydan Şener’in güzellik reçetesi ne? Aydan Şener, estetik ile ilgili ne düşünüyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Ağu 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.