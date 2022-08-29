Yeşilçam’ın “Hande Erçel’i” Son Haliyle Mosmor Etti! Bikinili Paylaşımdan Sona Bombayı Patlattı; Gençliğinin Sırrı Dudakları Uçuklattı!

Yeşilçam’a damgasını vuran güzellerden biri olan Aydan Şener, doğal güzelliği ve kaybolmayan fitliği ile tüm gözleri yıllarca üzerinde tutmayı başardı. Bu fitliğin ve doğal güzelliğin sırrını ilk kez paylaşan Aydan Şener, güzellik reçetesini verdi! Peki, Aydan Şener, formunu nasıl koruyor? Aydan Şener’in güzellik reçetesi ne? Aydan Şener, estetik ile ilgili ne düşünüyor? İşte, detaylar…

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