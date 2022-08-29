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29 Ağu 2022 - 16:06

Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Stüdyoda Terör Estirmeye Başladı; Yarışmacılar Yaprak Gibi Titriyor! O İsim Mavi Önlüğü Giydi…

TV8 ekranlarını en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ifşaların ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Yeni haftanın takım kaptanının ilan edilmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın stüdyoda terör estirdiği ve yarışmacıları yaprak gibi titrettiği gündeme bomba gibi düştü! O ismin mavi önlüğü giyecek olması ise herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…