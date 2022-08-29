Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Stüdyoda Terör Estirmeye Başladı; Yarışmacılar Yaprak Gibi Titriyor! O İsim Mavi Önlüğü Giydi…
TV8 ekranlarını en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ifşaların ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Yeni haftanın takım kaptanının ilan edilmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın stüdyoda terör estirdiği ve yarışmacıları yaprak gibi titrettiği gündeme bomba gibi düştü! O ismin mavi önlüğü giyecek olması ise herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İki turdan oluşan eleme turunda yarışmacılar kıyasıya mücadele etmişti. Dilan, Fatma Nur, Kaan, Büşra, Şeyma ve Gamze arasından hayallerine veda eden isim Şeyma olmuştu. Gözyaşları içerisinde evine dönen Şeyma, eleneceğini hissettiğini dile getirmişti. Şeyma’nın elenmesinin ardından yerine yedeklerden Görkem giriş yapmıştı. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasının yeni bölümü ifşa edilince olanlar oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.