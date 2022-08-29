- 29 Ağu 2022 - 16:06

Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Stüdyoda Terör Estirmeye Başladı; Yarışmacılar Yaprak Gibi Titriyor! O İsim Mavi Önlüğü Giydi…

TV8 ekranlarını en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ifşaların ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Yeni haftanın takım kaptanının ilan edilmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın stüdyoda terör estirdiği ve yarışmacıları yaprak gibi titrettiği gündeme bomba gibi düştü! O ismin mavi önlüğü giyecek olması ise herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İki turdan oluşan eleme turunda yarışmacılar kıyasıya mücadele etmişti. Dilan, Fatma Nur, Kaan, Büşra, Şeyma ve Gamze arasından hayallerine veda eden isim Şeyma olmuştu. Gözyaşları içerisinde evine dönen Şeyma, eleneceğini hissettiğini dile getirmişti. Şeyma’nın elenmesinin ardından yerine yedeklerden Görkem giriş yapmıştı. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışmasının yeni bölümü ifşa edilince olanlar oldu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Ağu 2022 - 16:06 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Eşinin Adı Ne? Mehmet Şef Neden Eşiyle Paylaşım Yapmıyor? mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Eşinin Adı Ne? Mehmet Şef Neden Eşiyle Paylaşım Yapmıyor?
Masterchef Melih ve Survivor Nisa Arasındaki Bağ Mosmor Etti! “Şampiyon Yaparlarsa Hiç Şaşırmam!” Acun Medya Bilerek Çağırmış… “Yok Artık!” mask
Masterchef Melih ve Survivor Nisa Arasındaki Bağ Mosmor Etti! “Şampiyon Yaparlarsa Hiç Şaşırmam!” Acun Medya Bilerek Çağırmış… “Yok Artık!”
Masterchef Şeyma’nın 3 Haftada Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Acun Bu Yıl Resmen Servet Ödüyor; Cebinde Balya Balya Parayla Dönmüş! Tam Tamına… mask
Masterchef Şeyma’nın 3 Haftada Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Acun Bu Yıl Resmen Servet Ödüyor; Cebinde Balya Balya Parayla Dönmüş! Tam Tamına…
Masterchef Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! 18 Yıllık Eşini Tek Kalemde Silip Atmıştı; Bir Söz Mumla Arattı! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor… mask
Masterchef Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! 18 Yıllık Eşini Tek Kalemde Silip Atmıştı; Bir Söz Mumla Arattı! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor…
Masterchef Yarışmacısına Danilo Şef’tem Bomba Teklif! İşten Çıkarıldığını Duyunca Köşeye Çekti; Balya Balya Para Kazanacak… “Helal Olsun Danilo Şef!” mask
Masterchef Yarışmacısına Danilo Şef’tem Bomba Teklif! İşten Çıkarıldığını Duyunca Köşeye Çekti; Balya Balya Para Kazanacak… “Helal Olsun Danilo Şef!”
Masterchef Yarışmacıları Acun Medya’yı Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı “Nereden Bulaştık Bunlara” Diyor! Şikayetler Arka Arkaya, Skandallar Bitmiyor! mask
Masterchef Yarışmacıları Acun Medya’yı Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı “Nereden Bulaştık Bunlara” Diyor! Şikayetler Arka Arkaya, Skandallar Bitmiyor!
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Açığa Çıktı! Son İfşa 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Fatma Nur Mu, Dilan Mı, Büşra Mı? Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasından Elenen İsim Açığa Çıktı! Son İfşa 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı; Fatma Nur Mu, Dilan Mı, Büşra Mı? Neler Oldu Neler…
Masterchef Yarışmasında Skandal Alkol Sorunu! Yarışmacılar Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki, İnanılır Gibi Değil! Acun Ilıcalı’nın Kan Beynine Sıçrayacak! mask
Masterchef Yarışmasında Skandal Alkol Sorunu! Yarışmacılar Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki, İnanılır Gibi Değil! Acun Ilıcalı’nın Kan Beynine Sıçrayacak!
Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle… mask
Masterchef Barbaros’un Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Duyanların Aklı Yerinden Oynadı! Değişiminden Sonra Aşk Bombası Fena Patladı! Meğer O İsimle…
Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok! mask
Masterchef Yarışmacısı Serpilay Acun Ilıcalı’nın Akrabası Mı? Seyircinin Gözünden Kaçmadı; Öyle Bir İfşa Oldu Ki… Şeflerin Buna Verebilecek Cevabı Yok!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne... mask
Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne...
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler… mask
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler…
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!” mask
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”
Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti… mask
Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti…
Müge Anlı’dan Biricik Aşkına Bomba Jest! Canlı Yayına Öyle Bir Şey Yaparak Çıktı Ki… Romantiklikte Çıtayı Arşa Çıkardılar! “Helal Be Mügem!” mask
Müge Anlı’dan Biricik Aşkına Bomba Jest! Canlı Yayına Öyle Bir Şey Yaparak Çıktı Ki… Romantiklikte Çıtayı Arşa Çıkardılar! “Helal Be Mügem!”
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor?
Demet Akalın Daha Fazla Dayanamadı! Sahne Krizleri Bitmek Nedir Bilmiyor; Son Olay Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Neler Oluyor? mask
Demet Akalın Daha Fazla Dayanamadı! Sahne Krizleri Bitmek Nedir Bilmiyor; Son Olay Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dilek Yine Nefesleri Kökten Kesti! Güzelliğine Kimse Dayanamadı; Taner Olsa Erir Giderdi! Bakanlar Mest Oluyor… mask
Gönül Dağı Dilek Yine Nefesleri Kökten Kesti! Güzelliğine Kimse Dayanamadı; Taner Olsa Erir Giderdi! Bakanlar Mest Oluyor…
Esra Bilgiç’te Doktor Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sanılıyordu Ama Hepsi İğne İşiymiş… “Sen Yapmazsın Sanıyorduk Be Esra!” mask
Esra Bilgiç’te Doktor Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sanılıyordu Ama Hepsi İğne İşiymiş… “Sen Yapmazsın Sanıyorduk Be Esra!”
Hazal Filiz Küçükköse’nin Kardeşini Gören Duyan Buz Kesti! Resmen Kopyala Yapıştır! İtirafı Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi! Meğer… mask
Hazal Filiz Küçükköse’nin Kardeşini Gören Duyan Buz Kesti! Resmen Kopyala Yapıştır! İtirafı Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarot Falı Gerçek Mi? Tarot Falı Nasıl Bakılır, Neler Sorulur? mask
Tarot Falı Gerçek Mi? Tarot Falı Nasıl Bakılır, Neler Sorulur?
Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli! mask
Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli!
Apple’dan Müjde! İhone 14 Serisinin Çıkış Tarihi Belirlendi! İphone 14 Ne Zaman Çıkacak? İphone 14 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak? mask
Apple’dan Müjde! İhone 14 Serisinin Çıkış Tarihi Belirlendi! İphone 14 Ne Zaman Çıkacak? İphone 14 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Tarım Kredi Market Et Alacaklara Özel Dev İndirimi Başlattı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Kilo Kilo Alın! Raflar Bomboş Kalana Kadar… mask
Tarım Kredi Market Et Alacaklara Özel Dev İndirimi Başlattı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Kilo Kilo Alın! Raflar Bomboş Kalana Kadar…
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!” mask
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”
Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti… mask
Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL