Demet Akalın Daha Fazla Dayanamadı! Sahne Krizleri Bitmek Nedir Bilmiyor; Son Olay Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Neler Oluyor?
Bir süre önce sahnesinde kendisine şampanya getiren garsonun başından aşağıya şampanya dökmesi ile dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın’dan bir sahne krizi daha geldi. Geçtiğimiz gün Samsun’da sahne alan Demet Akalın, bu kez bir dinleyicisini konser alanından çıkarttı. İşte detaylar...
Bir süre önce sahnesinde kendisine şampanya getiren garsonun başından aşağıya şampanya dökmesi ile dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın’dan bir sahne krizi daha geldi. Geçtiğimiz gün Samsun’da sahne alan Demet Akalın, bu kez bir dinleyicisini konser alanından çıkarttı. Çok geçmeden Demet Akalın’ın neden böyle bir hamle yaptığı da öğrenildi. Peki, Demet Akalın’ın Samsun sahnesinde neler yaşandı? Demet Akalın, dinleyicisini neden konser alanından çıkarttı? Demet Akalın’ın bu hareketi nasıl karşılandı? İşte, detaylar…
29 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.