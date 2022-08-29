- 29 Ağu 2022 - 16:07

Demet Akalın Daha Fazla Dayanamadı! Sahne Krizleri Bitmek Nedir Bilmiyor; Son Olay Bardağı Taşıran Son Damla Oldu! Neler Oluyor?

Bir süre önce sahnesinde kendisine şampanya getiren garsonun başından aşağıya şampanya dökmesi ile dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın’dan bir sahne krizi daha geldi. Geçtiğimiz gün Samsun’da sahne alan Demet Akalın, bu kez bir dinleyicisini konser alanından çıkarttı. İşte detaylar...

Bir süre önce sahnesinde kendisine şampanya getiren garsonun başından aşağıya şampanya dökmesi ile dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın’dan bir sahne krizi daha geldi. Geçtiğimiz gün Samsun’da sahne alan Demet Akalın, bu kez bir dinleyicisini konser alanından çıkarttı. Çok geçmeden Demet Akalın’ın neden böyle bir hamle yaptığı da öğrenildi. Peki, Demet Akalın’ın Samsun sahnesinde neler yaşandı? Demet Akalın, dinleyicisini neden konser alanından çıkarttı? Demet Akalın’ın bu hareketi nasıl karşılandı? İşte, detaylar…

29 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin

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