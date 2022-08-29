Gönül Dağı Dilek Yine Nefesleri Kökten Kesti! Güzelliğine Kimse Dayanamadı; Taner Olsa Erir Giderdi! Bakanlar Mest Oluyor…
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’ndan ani çıkışı ile herkesi sarsan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım ile adeta nefesleri kesen Gülsim Ali İlhan, çok konuşulan paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar da aldı. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’ndan ani çıkışı ile herkesi sarsan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım ile adeta nefesleri kesen Gülsim Ali İlhan, çok konuşulan paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar da aldı. Peki, Gülsim Ali İlhan ne paylaştı? Gülsim Ali İlhan, nasıl bir paylaşım yaptı? Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
29 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.