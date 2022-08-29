- 29 Ağu 2022 - 16:07

Gönül Dağı Dilek Yine Nefesleri Kökten Kesti! Güzelliğine Kimse Dayanamadı; Taner Olsa Erir Giderdi! Bakanlar Mest Oluyor…

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’ndan ani çıkışı ile herkesi sarsan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım ile adeta nefesleri kesen Gülsim Ali İlhan, çok konuşulan paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar da aldı. İşte detaylar...

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’ndan ani çıkışı ile herkesi sarsan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım ile adeta nefesleri kesen Gülsim Ali İlhan, çok konuşulan paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar da aldı. Peki, Gülsim Ali İlhan ne paylaştı? Gülsim Ali İlhan, nasıl bir paylaşım yaptı? Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

29 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin

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Gönül Dağı Dilek Yine Nefesleri Kökten Kesti! Güzelliğine Kimse Dayanamadı; Taner Olsa Erir Giderdi! Bakanlar Mest Oluyor… mask
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