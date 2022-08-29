Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor?

Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir soru cevap etkinliği ile daha gündeme geldi. Son soru cevap etkinliğinde çok ilginç itiraf ve sorular alan Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen o itiraf ve soruları paylaşarak herkesi bir kez daha şoke etti. Öte yandan sosyal medyanın gündemine oturan o sorular, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Peki, Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci’nin soru cevap etkinliğinde neler yaşandı? Esra Ezmeci’ye hangi soru ve itiraflar geldi? İşte, detaylar…

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