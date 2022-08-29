Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor?
Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir soru cevap etkinliği ile daha gündeme geldi. Son soru cevap etkinliğinde çok ilginç itiraf ve sorular alan Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen o itiraf ve soruları paylaşarak herkesi bir kez daha şoke etti. İşte mide bulandıran o soruya verdiği cevap...
Bir süredir sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, bir soru cevap etkinliği ile daha gündeme geldi. Son soru cevap etkinliğinde çok ilginç itiraf ve sorular alan Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen o itiraf ve soruları paylaşarak herkesi bir kez daha şoke etti. Öte yandan sosyal medyanın gündemine oturan o sorular, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Peki, Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci’nin soru cevap etkinliğinde neler yaşandı? Esra Ezmeci’ye hangi soru ve itiraflar geldi? İşte, detaylar…
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29 Ağu 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.