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29 Ağu 2022 - 16:07

Müge Anlı’dan Biricik Aşkına Bomba Jest! Canlı Yayına Öyle Bir Şey Yaparak Çıktı Ki… Romantiklikte Çıtayı Arşa Çıkardılar! “Helal Be Mügem!”

“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen Müge Anlı’dan biricik kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’na bomba bir jest geldi! Canlı yayına bomba bir hamle yaparak çıkan Müge Anlı, romantiklikte resmen çıtayı arşa çıkardı! Hayranlarından “Helal be Müge “ yorumlarını alan Anlı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…