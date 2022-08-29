- 29 Ağu 2022 - 16:07

Müge Anlı’dan Biricik Aşkına Bomba Jest! Canlı Yayına Öyle Bir Şey Yaparak Çıktı Ki… Romantiklikte Çıtayı Arşa Çıkardılar! “Helal Be Mügem!”

“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen Müge Anlı’dan biricik kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’na bomba bir jest geldi! Canlı yayına bomba bir hamle yaparak çıkan Müge Anlı, romantiklikte resmen çıtayı arşa çıkardı! Hayranlarından “Helal be Müge “ yorumlarını alan Anlı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Burhan Akdağ’la yapmış olduğu evlilikten “Şiddet gördüm” diyerek ayrılan Müge Anlı, kendi yoluna bakmıştı. “Bekarların son kalesi” olarak anılan Müge Anlı, yıllar sonra evlenme kararı aldığını duyurarak herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Geçtiğimiz sezonu; “Allah nasip ederse gelecek sezon evli bir kadın olarak sunacağım” açıklamasında bulunan Müge Anlı, programın ilk gününde eşine jest yapmayı ihmal etmedi! İşte merak edilenler…

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29 Ağu 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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