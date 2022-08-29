Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”
Konusu ve oyuncularıyla bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisi, en çok da aile ilişkilerinin zayıflamasına karşın aileyi hep bir arada tutmaya çabalayan Fikret karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yaprak Dökümü dizisinde Fikret’in üvey oğullarına hayat veren Mehmet ve Caner isimli kardeşleri canlandıran Berk ve Mustafa isimli çocuklar, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...
Konusu ve oyuncularıyla bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisi, en çok da aile ilişkilerinin zayıflamasına karşın aileyi hep bir arada tutmaya çabalayan Fikret karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yaprak Dökümü dizisinde Fikret’in üvey oğullarına hayat veren Mehmet ve Caner isimli kardeşleri canlandıran Berk ve Mustafa isimli çocuklar, yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Mehmet ve Caner kardeşi, yıllar sonraki görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Yaprak Dökümü dizisinin Mehmet ve Caner’i şimdi ne yapıyor? Yaprak Dökümü dizisi Mehmet ve Caner son hali? İşte, detaylar…
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29 Ağu 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.