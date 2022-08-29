Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”

Konusu ve oyuncularıyla bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisi, en çok da aile ilişkilerinin zayıflamasına karşın aileyi hep bir arada tutmaya çabalayan Fikret karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Yaprak Dökümü dizisinde Fikret’in üvey oğullarına hayat veren Mehmet ve Caner isimli kardeşleri canlandıran Berk ve Mustafa isimli çocuklar, yıllar sonra ortaya çıktı. Yaprak Dökümü dizisinin Mehmet ve Caner kardeşi, yıllar sonraki görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Yaprak Dökümü dizisinin Mehmet ve Caner’i şimdi ne yapıyor? Yaprak Dökümü dizisi Mehmet ve Caner son hali? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...