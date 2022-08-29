Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti…

Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapmış olan Gamze Erçel, daha sonra elini ayağını o sektörden çekmişti. Oyunculuk defterini kapatarak sosyal medya fenomeni olan Gamze Erçel, Hande Erçel’in kendisine getirdiği ünü kullanmıştı. Sosyal medyada 4.8 milyon takipçisi olan Gamze Erçel’in bikinili paylaşımı ise nefesleri kökten kesti! Kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi’yle çıkmış olduğu tatilde ne kadar güzel olduğunu gösteren Gamze Erçel’in o hallerine ise bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilenler…