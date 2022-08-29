Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti…
Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, turuncu bikinisiyle başları döndürdü! Fiziğini ön plana çıkaran Gamze Erçel’in o pozlarını görenler ise “Güzelliğinden sadaka versen, ülkede çirkin kadın kalmaz” yorumları yapıldı. Bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’in güzel kardeşi Gamze Erçel, sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapmış olan Gamze Erçel, daha sonra elini ayağını o sektörden çekmişti. Oyunculuk defterini kapatarak sosyal medya fenomeni olan Gamze Erçel, Hande Erçel’in kendisine getirdiği ünü kullanmıştı. Sosyal medyada 4.8 milyon takipçisi olan Gamze Erçel’in bikinili paylaşımı ise nefesleri kökten kesti! Kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi’yle çıkmış olduğu tatilde ne kadar güzel olduğunu gösteren Gamze Erçel’in o hallerine ise bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.