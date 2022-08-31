- 31 Ağu 2022 - 00:21 G: 31 Ağu 2022 - 00:23

Apple iPhone 14 Silahını Piyasaya Sürüyor! Phone 14 ProMax Çıkış Tarihi ve Fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 14 Kamera ve Şarj ve Kamera Detayı

Dünya devi Apple merakla beklenen İphone 14 serisi için çıkış tarihini yayınladı. Peki, Apple İphone 14 serisi ne zaman çıkacak? İphone 14 serisi ne kadar olacak? İphone özellikleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünyanın ve ülkemizin en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple teknolojik ürünlerinde yeni serileri tanıtmaya devam ediyor. Ünlü Amerikalı markanın en çok sevilen ve tercih edilen ürünlerinden biri olan İphone model telefonların son model serisi olan İphone 14’ler de merakla bekleniyor.

Güçlü İOS istemi, performanslı yapısı ve kaliteli kamerası ile milyonlarca cep telefonu kullanıcısının ilk tercihi olarak yer alan İphone telefonlar Apple markasının en önemli ve en çok kullanılan ürünü konumunda. Her yeni modeli ile milyonlarca satan Apple bu bağlamda yeni serisi olan İphone 14 serisini yayınlayacağı tarihi duyurdu. İphone 14 serisinin çıkacağı tarif, özellikleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.

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31 Ağu 2022 - 00:21 - Gündem

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