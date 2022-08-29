- 29 Ağu 2022 - 16:09

Apple’dan Müjde! İhone 14 Serisinin Çıkış Tarihi Belirlendi! İphone 14 Ne Zaman Çıkacak? İphone 14 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Dünya devi Apple merakla beklenen İphone 14 serisi için çıkış tarihini yayınladı. Peki, Apple İphone 14 serisi ne zaman çıkacak? İphone 14 serisi ne kadar olacak? İphone özellikleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünyanın ve ülkemizin en popüler teknoloji markalarından biri olan Apple teknolojik ürünlerinde yeni serileri tanıtmaya devam ediyor. Ünlü Amerikalı markanın en çok sevilen ve tercih edilen ürünlerinden biri olan İphone model telefonların son model serisi olan İphone 14’ler de merakla bekleniyor. Güçlü İOS istemi, performanslı yapısı ve kaliteli kamerası ile milyonlarca cep telefonu kullanıcısının ilk tercihi olarak yer alan İphone telefonlar Apple markasının en önemli ve en çok kullanılan ürünü konumunda. Her yeni modeli ile milyonlarca satan Apple bu bağlamda yeni serisi olan İphone 14 serisini yayınlayacağı tarihi duyurdu. İphone 14 serisinin çıkacağı tarif, özellikleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.

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29 Ağu 2022 - 16:09 - Gündem

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