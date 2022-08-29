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29 Ağu 2022 - 16:09

Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli!

Ülkemizdeki en popüler zincir marketlerden biri olan Bim market, her Salı günü yayınladığı indirim dolu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve bebe bezi, temizlik ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağı ve sucuk gibi onlarca üründe indirime gitti. İşte Bim marketin 6 Eylül aktüeli.