- 29 Ağu 2022 - 16:09

Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli!

Ülkemizdeki en popüler zincir marketlerden biri olan Bim market, her Salı günü yayınladığı indirim dolu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve bebe bezi, temizlik ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağı ve sucuk gibi onlarca üründe indirime gitti. İşte Bim marketin 6 Eylül aktüeli.

Yaptığı indirimler ile halkın sevgilisi haline gelen Bim market durdurulamaz indirimlerine devam ediyor. Salı günlerine özel indirimlerine bir yenisini daha ekleyen Bim marketin merakla beklenen 6 Eylül aktüelindeki indirimli ürünleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Jenny ve Willy Bebek Bezi Çeşitleri: 168 TL

Aqu Baby Bebek Bakım Örtüsü 10’lu: 24,50 TL

Jenny ve Willy Bebek Islak Havlu 3x56: 24,50 TL

Eyüp Sabri Tuncer Bebek Kolonyası: 18,50 TL

Fınısh Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80’li: 149 TL

Vanish Leke Çıkarıcı: 54,50 TL

Solo Tuvalet Kâğıdı 8’li: 29,50 TL

Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1,5 kg: 29,50 TL

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29 Ağu 2022 - 16:09 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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A101 Market’ten Müjde! Dev Okul Öncesi Kampanyası! Çanta, Defet, Kalemlik, Beslenme Çantaları İnanılmaz Fiyatlarsan Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market’ten Dev Haftasonu İndirimi! Süt, Tereyağı, Margarin ve Kaşar Peyniri Fiyatlarında Büyük İndirim! Hepsi 11,25 TL, 17,25 TL, 20,95 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
Carrefoursa Market’ten Dev Haftasonu İndirimi! Süt, Tereyağı, Margarin ve Kaşar Peyniri Fiyatlarında Büyük İndirim! Hepsi 11,25 TL, 17,25 TL, 20,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
ŞOK Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker ve Margarin Fiyatlarında Dev İndirim! 34 TL, 51 TL, 60 TL’den Satışa Sunuluyor! Dev Kampanyayı Sakın Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Un, Şeker ve Margarin Fiyatlarında Dev İndirim! 34 TL, 51 TL, 60 TL’den Satışa Sunuluyor! Dev Kampanyayı Sakın Kaçırmayın!
Migros Market’ten İnanılmaz Kampanya! Bakliyat, Şeker ve Makarna Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 9 TL, 24 TL, 26 TL’lik Fiyatları Görenler 3’er 5’er Satın Alıyor! mask
Migros Market’ten İnanılmaz Kampanya! Bakliyat, Şeker ve Makarna Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 9 TL, 24 TL, 26 TL’lik Fiyatları Görenler 3’er 5’er Satın Alıyor!
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A101’den Dev Kampanya! Tuvalet Kâğıdı, Bebek Bezi, Deterjan ve Torku Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı!
Carrefoursa'da İndirim Tufanı Başladı! Çay, Şeker ve Un Fiyatları Yerle Bir Oldu! Hepsi 29 TL, 36 TL, 42 TL’ye Satılıyor! Görenler 3’er 5’er Tane Satın Alıyor! mask
Carrefoursa'da İndirim Tufanı Başladı! Çay, Şeker ve Un Fiyatları Yerle Bir Oldu! Hepsi 29 TL, 36 TL, 42 TL’ye Satılıyor! Görenler 3’er 5’er Tane Satın Alıyor!
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BİM’den Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 30 Ağustos Aktüel İndirimli Fiyatlar
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