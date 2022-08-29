Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli!
Ülkemizdeki en popüler zincir marketlerden biri olan Bim market, her Salı günü yayınladığı indirim dolu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve bebe bezi, temizlik ürünleri, süt ürünleri, zeytinyağı ve sucuk gibi onlarca üründe indirime gitti. İşte Bim marketin 6 Eylül aktüeli.
Yaptığı indirimler ile halkın sevgilisi haline gelen Bim market durdurulamaz indirimlerine devam ediyor. Salı günlerine özel indirimlerine bir yenisini daha ekleyen Bim marketin merakla beklenen 6 Eylül aktüelindeki indirimli ürünleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.
Jenny ve Willy Bebek Bezi Çeşitleri: 168 TL
Aqu Baby Bebek Bakım Örtüsü 10’lu: 24,50 TL
Jenny ve Willy Bebek Islak Havlu 3x56: 24,50 TL
Eyüp Sabri Tuncer Bebek Kolonyası: 18,50 TL
Fınısh Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80’li: 149 TL
Vanish Leke Çıkarıcı: 54,50 TL
Solo Tuvalet Kâğıdı 8’li: 29,50 TL
Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1,5 kg: 29,50 TL
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29 Ağu 2022 - 16:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.